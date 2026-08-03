Si tu hijo está en secundaria y cobra la Beca Rita Cetina, no busques el depósito en agosto: el pago regresa hasta este mes de 2026

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que el próximo depósito de 1,900 pesos de la Beca Rita Cetina para nivel secundaria se entregará en el bimestre septiembre-octubre de 2026.

En julio y agosto no se realiza ningún pago de la Beca Rita Cetina para secundaria ni primaria debido al periodo vacacional, aunque los alumnos de primaria inscritos en marzo reciben este mes un apoyo único de 2,500 pesos para útiles y uniformes.

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¿Cuándo es el próximo pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria?

Aún sin fecha oficial, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar reanudará la entrega del apoyo económico de 1,900 pesos para secundaria durante los primeros días de septiembre de 2026, correspondiente al bimestre septiembre-octubre. El calendario anual de la SEP estipula desde el inicio del ciclo lectivo que los meses de julio y agosto no cuentan con dispersión bimestral para ningún nivel por el receso escolar.

El esquema de depósitos coordinado por la Secretaría de Educación Pública se reactiva con el regreso a clases bajo estas condiciones exactas:

Septiembre 2026: marca el inicio del depósito de 1,900 pesos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

marca el inicio del depósito de 1,900 pesos en la tarjeta del Banco del Bienestar. Incentivo por hijo adicional: suma 700 pesos extra al depósito bimestral para las familias con dos o más alumnos en secundaria pública.

suma 700 pesos extra al depósito bimestral para las familias con dos o más alumnos en secundaria pública. Periodo vacacional julio-agosto: sin depósitos para los beneficiarios al no considerarse un mes lectivo.

¿A qué letras les toca el pago de 2,500 pesos para útiles y uniformes de la Beca Rita Cetina en agosto 2026?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar arrancó la dispersión del pago anual único de 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares, destinado a estudiantes de primaria que se inscribieron al programa en marzo. El titular del organismo, Julio León, confirmó que la entrega bancaria no corresponde al pago bimestral de la beca, sino a un apoyo exclusivo para materiales que se gestiona por la letra del primer apellido.

Las familias que acuden a las sucursales del Banco del Bienestar deben ubicar su turno en la programación de agosto:

Letras A, B: 3 de agosto.

3 de agosto. Letra C: 4 de agosto.

4 de agosto. Letras D, E, F: 5 de agosto.

5 de agosto. Letra G: 6 de agosto.

6 de agosto. Letras H, I, J, K, L: viernes 7 de agosto.

viernes 7 de agosto. Letra M: 10 de agosto.

10 de agosto. Letras N, Ñ, O, P, Q: 11 de agosto.

11 de agosto. Letra R: 12 de agosto.

12 de agosto. Letra S: 13 de agosto.

13 de agosto. Letras T, U, V, W, X, Y, Z: 14 de agosto.

🎉 ¡Buenas noticias para las familias! Hoy inicia el pago de la #BecaRitaCetina de primaria para útiles y uniformes. ✏️📒



💳 El depósito se realiza mediante el Banco del Bienestar, en orden alfabético del primer apellido del titular de la tarjeta. 📅 pic.twitter.com/0E7EpN0t5o — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) August 3, 2026

¿Qué apoyo de 1,180 pesos reciben los estudiantes de secundaria en la CDMX este mes?

El Fideicomiso Bienestar Educativo otorga un pago anual de 1,180 pesos para la compra de materiales escolares en la capital del país. La ayuda aplica para los alumnos matriculados en escuelas públicas que forman parte del programa Mi Beca para Empezar.

La entrega de recursos gestionada por el FIBIEN contempla la cobertura de la matrícula bajo dos modalidades:

Los beneficiarios de continuidad o btienen el depósito automático en la tarjeta del programa durante agosto.

btienen el depósito automático en la tarjeta del programa durante agosto. Los alumnos de nuevo ingreso reciben la suma correspondiente al concluir la entrega del plástico bancario.

‼️📚 Beneficiarias y beneficiarios de continuidad; si pasas de 6º de Primaria a 1° de Secundaria seguirás recibiendo tu apoyo anual de #UniformesYÚtilesEscolares.



Mantente atent@, muy pronto te daremos instrucciones para recibir una nueva tarjeta 💳 para recibir este apoyo. pic.twitter.com/i1dml1xlQg — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 3, 2026

La dispersión de los apoyos educativos continuará en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar sin cobro de comisiones.

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