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Calendario por apellido: pago para útiles y uniformes en la tarjeta del Banco del Bienestar

Los beneficiarios recibirán un pago extra para útiles y unifornes escolares; este es el calendario de depósitos

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Con miras al próximo regreso a clases se entregará un depósito para útiles y uniformes escolares a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina que cursan por el nivel primaria, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que el regreso a clases será el próximo lunes 31 de agosto, y con el objetivo de que disminuya el gasto de los padres de familia, las autoridades brindarán un apoyo económico.

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¿En qué fechas se entregará el pago de útiles y uniformes escolares?

  • Lunes 3 de agosto: A y B
  • Martes 4 de agosto: C
  • Miércoles 5 de agosto: D, E y F
  • Jueves 6 de agosto: G
  • Viernes 7 de agosto: H, I, J, K y L
  • Lunes 10 de agosto: M
  • Martes 11 de agosto: N, Ñ, O, P y Q
  • Miércoles 12 de agosto: R
  • Jueves 13 de agosto: S
  • Viernes 14 de agosto: T, U, V, W, X, Y y Z

¿De cuánto es el pago de útiles y uniformes escolares?

Los beneficiarios recibirán un pago único de 2 mil 500 pesos, el cual deberá ser destinado para comprar útiles y uniformes necesarios para el ciclo escolar 2026-2027.

Entre los útiles que los padres de familia pueden comprar están:

  • Mochila
  • Colores
  • Lápices
  • Plumas
  • Cuadernos de hojas resistentes
  • Gomas

Si hablamos de uniformes escolares, se pueden comprar:

  • Blusa
  • Playera tipo polo
  • Falda
  • Pantalón
  • Suéter

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