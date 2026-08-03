Calendario por apellido: pago para útiles y uniformes en la tarjeta del Banco del Bienestar

Con miras al próximo regreso a clases se entregará un depósito para útiles y uniformes escolares a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina que cursan por el nivel primaria, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que el regreso a clases será el próximo lunes 31 de agosto, y con el objetivo de que disminuya el gasto de los padres de familia, las autoridades brindarán un apoyo económico.

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¿En qué fechas se entregará el pago de útiles y uniformes escolares?

Lunes 3 de agosto: A y B

Martes 4 de agosto: C

Miércoles 5 de agosto: D, E y F

Jueves 6 de agosto: G

Viernes 7 de agosto: H, I, J, K y L

Lunes 10 de agosto: M

Martes 11 de agosto: N, Ñ, O, P y Q

Miércoles 12 de agosto: R

Jueves 13 de agosto: S

Viernes 14 de agosto: T, U, V, W, X, Y y Z

¿De cuánto es el pago de útiles y uniformes escolares?

Los beneficiarios recibirán un pago único de 2 mil 500 pesos, el cual deberá ser destinado para comprar útiles y uniformes necesarios para el ciclo escolar 2026-2027.

Entre los útiles que los padres de familia pueden comprar están:

Mochila

Colores

Lápices

Plumas

Cuadernos de hojas resistentes

Gomas

Si hablamos de uniformes escolares, se pueden comprar:

Blusa

Playera tipo polo

Falda

Pantalón

Suéter

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