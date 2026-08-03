Calendario por apellido: pago para útiles y uniformes en la tarjeta del Banco del Bienestar

Con miras al próximo regreso a clases se entregará un depósito para útiles y uniformes escolares a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina que cursan por el nivel primaria, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.
El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que el regreso a clases será el próximo lunes 31 de agosto, y con el objetivo de que disminuya el gasto de los padres de familia, las autoridades brindarán un apoyo económico.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
¿En qué fechas se entregará el pago de útiles y uniformes escolares?
- Lunes 3 de agosto: A y B
- Martes 4 de agosto: C
- Miércoles 5 de agosto: D, E y F
- Jueves 6 de agosto: G
- Viernes 7 de agosto: H, I, J, K y L
- Lunes 10 de agosto: M
- Martes 11 de agosto: N, Ñ, O, P y Q
- Miércoles 12 de agosto: R
- Jueves 13 de agosto: S
- Viernes 14 de agosto: T, U, V, W, X, Y y Z
¿De cuánto es el pago de útiles y uniformes escolares?
Los beneficiarios recibirán un pago único de 2 mil 500 pesos, el cual deberá ser destinado para comprar útiles y uniformes necesarios para el ciclo escolar 2026-2027.
Entre los útiles que los padres de familia pueden comprar están:
- Mochila
- Colores
- Lápices
- Plumas
- Cuadernos de hojas resistentes
- Gomas
Si hablamos de uniformes escolares, se pueden comprar:
- Blusa
- Playera tipo polo
- Falda
- Pantalón
- Suéter
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano