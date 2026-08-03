¿De cuánto es la multa en Jalisco por conducir un auto por el acotamiento?

El estado de Jalisco impone una multa en Jalisco que no perdona a nadie para quien decide conducir un auto por el acotamiento sin causa justificada en plena temporada de tráfico vacacional. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco define esta conducta como una falta grave y aplica una multa que golpea la cartera del conductor infractor en cualquier vialidad del territorio jalisciense.

El Artículo 363, fracción X de la ley estatal señala de forma textual que las personas conductoras que circulen o se estacionen sin causa justificada por el carril de acotamiento reciben una sanción económica inmediata. Este tipo de infracciones se dispara justo en los fines de semana de mayor salida vacacional hacia las carreteras de Jalisco.

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¿Cuánto paga un conductor por la multa en Jalisco por el acotamiento?

El monto de la sanción reflejada en La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco va de 10 a 30 UMA en Jalisco, lo que se traduce en un pago mínimo de $1,173.10 pesos y un máximo de $3,519.30 pesos. Los oficiales de tránsito estatal levantan el acta en el momento y fijan el monto exacto según la gravedad de la maniobra detectada.

La ley reconoce causas justificadas para detenerse en el carril de emergencia, como una falla mecánica repentina o una urgencia médica a bordo. Fuera de esos escenarios, cualquier maniobra en el acotamiento activa el cobro completo del Artículo 363.

Falla mecánica comprobable del vehículo

Emergencia médica de algún ocupante

Instrucción directa de un oficial de tránsito

Condiciones climáticas que impiden continuar la circulación

Sin ninguna de estas razones, el conductor paga el monto más alto de la sanción durante los operativos de fin de semana largo. Los agentes viales concentran la vigilancia en los tramos de mayor afluencia dentro del estado de Jalisco.

La multa en Jalisco por el acotamiento va de $1,173.10 a $3,519.30 pesos. (Getty Images)

¿Por qué la multa en Jalisco por el acotamiento se repite en cada temporada vacacional?

Jalisco registra un aumento de maniobras riesgosas en carretera durante los periodos de mayor movilidad turística y los regresos de fin de semana. El carril de acotamiento existe para emergencias reales y no como un atajo para evitar el pago del tráfico pesado.

Los tramos carreteros que conectan Guadalajara con zonas turísticas de Jalisco concentran la mayor cantidad de infracciones y, por lo tanto, de pagos por esta falta. La Secretaría de Movilidad estatal coordina operativos con la Guardia Nacional para cobrar la sanción en el momento a los conductores infractores.

Cada temporada vacacional repite el mismo patrón: más autos en carretera, más intentos de atajo y más dinero pagado en multas. Evitar el carril de acotamiento sin causa justificada ahorra hasta $3,519.30 pesos por infracción.

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