Ya es oficial en Edomex el pago quincenal para voluntarias del programa Mujeres con Bienestar: hay cupos limitados y estos son los requisitos

La Secretaría de Bienestar del Estado de México publicó en la Gaceta de Gobierno que entregará un pago quincenal a las voluntarias del programa Mujeres con Bienestar, habilitando un cupo máximo de 1,566 plazas en la entidad. La medida busca cubrir los gastos de traslado de las personas participantes en los 125 municipios mexiquenses.

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¿Cómo funciona el pago para las voluntarias del programa Mujeres con Bienestar en Edomex y cuántos cupos hay?

La Secretaría de Bienestar del Estado de México realiza los depósitos cada quince días mediante transferencia electrónica bancaria a las cuentas de quienes obtengan un lugar. Los montos económicos son fijados por el Comité del programa según la disponibilidad presupuestal del gobierno estatal.

La convocatoria limita los espacios para coordinar la logística en territorio bajo dos categorías operativas:

Las Servidoras del Pueblo: 1,500 lugares para realizar visitas casa por casa, aplicar censos y coordinar la entrega de apoyos.

1,500 lugares para realizar visitas casa por casa, aplicar censos y coordinar la entrega de apoyos. Las Coordinadoras del Pueblo: 66 plazas destinadas a supervisar y organizar las brigadas en campo.

💜 Mujeres con Bienestar tiene presencia en los 125 municipios del #EdoMéx.



Nuestra Gobernadora @delfinagomeza y @Edomex continúan acercando este programa para que más mujeres accedan a oportunidades y bienestar.#MujeresConBienestar #ElPoderDeServir pic.twitter.com/iPLL3Se9a4 — Secretaría de Bienestar (@BienestarEdoMx) August 3, 2026

¿Cuáles son los requisitos obligatorios para acceder al registro de Mujeres con Bienestar en Edomex?

La Dirección General de Programas Sociales Estratégicos evalúa que las aspirantes cumplan con las reglas de selección antes de aprobar su ingreso como voluntarias. Las participantes deben contar con disponibilidad de tiempo para desplazarse en la entidad.

Las interesadas deben acreditar los siguientes criterios de elegibilidad:

Residencia y edad: contar con nacionalidad mexicana, radicar en el Estado de México y tener 18 años cumplidos al momento del registro.

contar con nacionalidad mexicana, radicar en el Estado de México y tener 18 años cumplidos al momento del registro. Conocimientos: saber leer, escribir y dominar herramientas tecnológicas básicas en teléfono celular o computadora.

saber leer, escribir y dominar herramientas tecnológicas básicas en teléfono celular o computadora. Incompatibilidad del perfil: no trabajar como funcionaria en el gobierno ni recibir apoyos de otros programas sociales de nivel federal, estatal o municipal.

Mujeres con Bienestar Voluntarias del programa Mujeres con Bienestar comenzarán a recibir un pago quincenal en Edomex. (@edomexinforma_/X)

¿Qué documentos solicita la Secretaría de Bienestar para validar la solicitud de las voluntarias?

La Secretaría de Bienestar del Estado de México requiere la entrega de un expediente personal en original y copia dentro de las oficinas de la Dirección General de Programas Sociales Estratégicos. La recepción de documentos no garantiza la incorporación automática debido al límite de vacantes.

El expediente de inscripción requiere la integración de las siguientes constancias oficiales:

Presentar acta de nacimiento actualizada, identificación oficial INE vigente, comprobante de domicilio reciente y la CURP Biométrica .

actualizada, vigente, comprobante de domicilio reciente y la . Entregar estado de cuenta bancario con clave CLABE a nombre de la solicitante y póliza vigente de seguro contra accidentes personales.

a nombre de la solicitante y póliza vigente de seguro contra accidentes personales. Adjuntar la Carta de Apoyo Institucional, Carta de Confidencialidad firmada y el Certificado de No Antecedentes Penales.

Las labores del personal voluntario incluyen la validación de datos de las beneficiarias y el auxilio a la población en emergencias dentro de los municipios.

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