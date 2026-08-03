Las mejores marcas de colores por resistencia y duración para el Regreso a Clases 2026 según la Profeco

El Regreso a Clases 2026 está más cerca que nunca y las compras de útiles escolares ya comenzaron, es por eso que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer cuáles son los mejores lápices de colores.
Para el estudio y los resultados, la Profeco analizó el modelo, país de origen, información comercial, acabados, resistencia de las puntillas y eficiencia del iluminado, aspectos que consideró importantes dentro del ámbito educativo.
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Mejores colores para el Regreso a Clases según la Profeco
Los lápices de colores mejores calificados fueron:
- Artesco borrable (12 piezas)
- Artesco dúo color (24 piezas)
- Artesco superpunta (48 piezas)
- Dixon mapita (12 piezas)
- Faber-Castell ecolápices hexagonales de 24 piezas
- Faber-Castell multicolor hexagonales de 14 piezas
- Kiut (15 piezas)
- Kores (de 26, 24 y 12 piezas)
- MAE (de 12 piezas)
- Maped (24 piezas)
- Norma redondos de 15 piezas
- Norma prémium de 50 piezas
- Office Depot de 12 piezas
- OficceMax de 12 piezas
- Pelikan de 13 piezas
- Pentel de 36 piezas
- Staedtler de 48 piezas
- Staedtler de 36 piezas
- Vinci de 12 piezas
Lápices de colores con las mejores puntillas, según la Profeco
De los analizados para este Regreso a Clases 2026, sólo ocho pasaron la prueba de mejores puntillas son:
- Faber-Castell ecolápices hexagonales de 24 piezas
- Faber-Castell multicolor hexagonales de 14 piezas
- Kores (de 26, 24 y 12 piezas)
- MAE (de 12 piezas)
- Norma redondos de 15 piezas
- Staedtler de 48 piezas
- Staedtler de 36 piezas
- Vinci de 12 piezas
Profeco da opciones económicas para el regreso a clases
En la publicación de este mes de agosto, Profeco dio una comparación para que los niños y sus familias puedan tener buena calidad en lápices de colores a un precio más accesible.
Por ejemplo, la marca Maped tiene un producto con 24 lápices de colores y está a la venta en 150 pesos; sin embargo, una calidad similar se puede encontrar por 118.53 pesos los colores Artesco con 24 piezas.
Finalmente, la dependencia invita a la ciudadanía a evaluar la calidad que ofrecen las marcas que están en el mercados, adquirir los productos en tiendas establecidas y probar que funcionen correctamente, así como que vengan completos.
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