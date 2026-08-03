Las mejores marcas de colores por resistencia y duración para el Regreso a Clases 2026 según la Profeco

El Regreso a Clases 2026 está más cerca que nunca y las compras de útiles escolares ya comenzaron, es por eso que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer cuáles son los mejores lápices de colores.

Para el estudio y los resultados, la Profeco analizó el modelo, país de origen, información comercial, acabados, resistencia de las puntillas y eficiencia del iluminado, aspectos que consideró importantes dentro del ámbito educativo.

En la edición de agosto de la #RevistaDelConsumidor te compartimos:



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Mejores colores para el Regreso a Clases según la Profeco

Los lápices de colores mejores calificados fueron:

Artesco borrable (12 piezas) Artesco dúo color (24 piezas) Artesco superpunta (48 piezas) Dixon mapita (12 piezas) Faber-Castell ecolápices hexagonales de 24 piezas Faber-Castell multicolor hexagonales de 14 piezas Kiut (15 piezas) Kores (de 26, 24 y 12 piezas) MAE (de 12 piezas) Maped (24 piezas) Norma redondos de 15 piezas Norma prémium de 50 piezas Office Depot de 12 piezas OficceMax de 12 piezas Pelikan de 13 piezas Pentel de 36 piezas Staedtler de 48 piezas Staedtler de 36 piezas Vinci de 12 piezas

Lápices de colores con las mejores puntillas, según la Profeco

De los analizados para este Regreso a Clases 2026, sólo ocho pasaron la prueba de mejores puntillas son:

Faber-Castell ecolápices hexagonales de 24 piezas

ecolápices hexagonales de 24 piezas Faber-Castell multicolor hexagonales de 14 piezas

multicolor hexagonales de 14 piezas Kores (de 26, 24 y 12 piezas)

(de 26, 24 y 12 piezas) MAE (de 12 piezas)

(de 12 piezas) Norma redondos de 15 piezas

redondos de 15 piezas Staedtler de 48 piezas

de 48 piezas Staedtler de 36 piezas

de 36 piezas Vinci de 12 piezas

Profeco da opciones económicas para el regreso a clases

En la publicación de este mes de agosto, Profeco dio una comparación para que los niños y sus familias puedan tener buena calidad en lápices de colores a un precio más accesible.

Por ejemplo, la marca Maped tiene un producto con 24 lápices de colores y está a la venta en 150 pesos; sin embargo, una calidad similar se puede encontrar por 118.53 pesos los colores Artesco con 24 piezas.

Finalmente, la dependencia invita a la ciudadanía a evaluar la calidad que ofrecen las marcas que están en el mercados, adquirir los productos en tiendas establecidas y probar que funcionen correctamente, así como que vengan completos.

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