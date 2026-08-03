¿Hay peligro? Activan alerta amarilla Fase 2 tras explosión del volcán Popocatépetl: Lista de alcaldías de la CDMX en riesgo

El volcán Popocatépetl registró intensa actividad este lunes 3 de agosto de 2026, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó la alerta amarilla Fase 2.

Esta mañana, el volcán activo también conocido como Don Goyo, emitió una fuerte explosión que generó una enorme columna de ceniza. El evento ocurrió alrededor de las 5:51 horas de este lunes 3 de agosto. No obstante, el volcán ya había emitido una fuerte exhalación que alcanzó hasta 1 kilómetro de altura sobre el nivel del cráter, durante la noche del domingo.

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¿Qué significa la alerta amarilla fase 2 por actividad volcánica?

La alerta amarilla fase 2 se activa cuando un volcán, como el Popocatépetl, presenta actividad intermedia, con aumento de gases, ligera caída de ceniza y explosiones menores a moderadas, sin requerir una evacuación. Algunas de las manifestaciones que se pueden observar son las siguientes:

Emisiones constantes : Plumas de vapor de agua y gas

: Plumas de vapor de agua y gas Ceniza y explosiones : Ligera caída de ceniza en áreas cercanas y explosiones de tamaño menor a moderado

: Ligera caída de ceniza en áreas cercanas y explosiones de tamaño menor a moderado Material incandescente : Lanzamiento de fragmentos incandescentes cerca del cráter

: Lanzamiento de fragmentos incandescentes cerca del cráter Riesgos cortos: Posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance y flujos de lodo (lahares)

🌋 Así se registró la actividad del #volcán #Popocatépetl durante el amanecer de este lunes. A pesar de los momentos de relativa calma, sigue expulsando #ceniza. ¿Crees que aún está lejos de "dormirse"?



Vistas Tlamacas y Altzomoni. Gracias #CENAPRED#timelapse #explosión… pic.twitter.com/WEuIpHkiAL — Webcams de México (@webcamsdemexico) August 3, 2026

Este 3 de agosto, el CENAPRED informó que, en las últimas 24 horas, se detectaron 77 exhalaciones, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza, además de un sismo volcanotectónico registrado ayer a las 23:34 horas con magnitud de 1.4.

Lista de alcaldías en riesgo por la actividad en el Popocatépetl hoy 3 de agosto?

A través de un comunicado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que existen al menos 4 alcaldías de la CDMX que podrían estar en riesgo de caída de ceniza, tras la explosión del Popocatépetl, este lunes 3 de agosto. Las demarcaciones en riesgo son las siguientes:

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

⚠️ Se prevé posible caída de #ceniza volcánica durante las próximas 12 horas en @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Toma precauciones y mantente informado.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/UNXO5wR0Jo — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 3, 2026

Estados de México en riesgo por actividad volcánica del Popocatépetl hoy

El Servicio Meteorológico Nacional también emitió una alerta para otras entidades de la República Mexicana que podrían ser alcanzadas por la ceniza volcánica emitida por el Popocatépetl, en las próximas 24 horas.

Zona sureste, suroeste, oeste y centro-sur del Estado de México

Zona noreste, norte y noroeste del Estado de Morelos

Si vives en alguna de las zonas que podrían ser afectadas por la caída de ceniza volcánica, te conviene seguir las cpemb daciones de las autoridades:

Evita actividades al aire libre

Protege ojos, nariz y boca , si tiene la necesidad de salir a la intemperie

, si tiene la necesidad de salir a la intemperie Cierra puertas y ventanas. Sellar con trapos húmedos las rendijas y las ventilas, para limitar la entrada de ceniza a casas y edificios

Sacude la ceniza con plumeros para que no se rayen las superficies

Tapa tinacos y otros depósitos para que no se contaminen

Cubre aparatos, equipos y automóviles para que no se deterioren ni rayen

Conduce con precaución el automóvil, ya que la ceniza reduce la visibilidad y vuelve el pavimento resbaladizo.

Se recomienda a niñas, niños, así como a personas adultas mayores y con enfermedades respiratorias que eviten el contacto con la ceniza

Si tienes mascotas, vigile que el agua y los alimentos que consumen no se contaminen.

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