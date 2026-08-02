EN VIVO: Bloqueos y cierres en CDMX durante este domingo 2 de agosto

¿Vas a salir? La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que durante este 2 de agosto, pese a que es domingo y es día familiar, se prevén bloqueos y cierres durante el día.

De acuerdo al reporte oficial, se registrará una alta actividad vial y cultural debido a bloqueos, rodadas, eventos culturales y concentraciones sociales, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero (GAM).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Minuto a minuto de bloqueos y cierres en CDMX hoy 2 de agosto

Te contamos cómo va la actividad de la CDMX durante este domingo para que llegues a tiempo a todos tus compromisos:

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.