Sismo de 5.1 despierta a Loreto, Baja California Sur, hoy domingo 2 de agosto

¿Lo sentiste? El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un temblor de 5.1 de magnitud al norte de Loreto, en Baja California Sur, durante este domingo 2 de agosto.

De acuerdo a las autoridades, este ocurrió a las 07:10 horas (tiempo local); hasta el momento, las autoridades de la entidad no han mencionado sobre afectaciones tras el movimiento telúrico.

El SSN de manera preliminar informó que el movimiento había sido de 5.0; sin embargo, minutos más tarde ajustó y dejó la magnitud en 5.1.

SISMO Magnitud 5.1 Loc 102 km al NORTE de LORETO, BCS 02/08/26 07:10:43 Lat 26.93 Lon -111.34 Pf 4 km pic.twitter.com/HpCfA4dGJj — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 2, 2026

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Fin de semana de sismos en la península de Baja California

No es el primer sismo del fin de semana en la península de Baja California, pues de acuerdo a las autoridades federales, a las 16:33 horas del sábado 1 de agosto se presentó un temblor de 3.4 de magnitud.

El movimiento telúrico ocurrió a ocho kilómetros al sureste de Santa Isabel, Baja California.

¿Por qué en Baja California y Baja California Sur no hay alerta sísmica?

De acuerdo al coordinador estatal de Protección Civil de Baja California, Salvador Cervantes, la razón por la que no hay alertas sísmicas en la península es por la cercanía de los epicentros de los sismos.

En las entidades donde sí existe ese sistema de alertamiento, como en la Ciudad de México (CDMX), por porque cuentan hasta con 120 segundos para activar los protocolos debido a su ubicación geográfica; no obstante, en las Bajas Californias esto sería poco probable, debido a que el sismo aparece en el momento.

“La alerta nos llegaría casi al mismo tiempo que el sismo, por lo que solo serviría para conformar que se está registrando un movimiento, no anticiparlo”, puntualizó.

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