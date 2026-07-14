Es oficial en Edomex: hacer esto con la placa de tu auto te puede costar $2,346 sin importar el motivo

El Reglamento de Tránsito del Estado de México sanciona con hasta $2,346 pesos a los conductores que alteren, doblen, coloquen micas opacas u obstruyan la visibilidad de las placas vehiculares en la entidad.

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¿Cuál es la multa que impone el Reglamento de Tránsito del Estado de México por obstruir la legibilidad de las placas?

El Reglamento de Tránsito del Estado de México castiga la falta de visibilidad de las matrículas de identificación para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas viales de vigilancia. Los oficiales imponen una multa de 20 UMAs ($2,346.20 pesos) a quienes coloquen rótulos, distintivos u objetos que impidan la lectura de las láminas en el Edomex.

La sanción económica se aplica de forma directa cuando el vehículo presenta alguna de estas anomalías:

Micas oscuras o plásticos protectores que reflejen la luz y bloqueen las cámaras de fotomultas en las vías rápidas.

o plásticos protectores que reflejen la luz y bloqueen las cámaras de fotomultas en las vías rápidas. Dobleces o deformaciones en los extremos de la lámina que oculten los números o letras de la combinación.

Falta de colocación de los metales en los soportes originales instalados por el fabricante automotriz en la parte media.

Placas en Edomex. Circular con matrículas no vigentes, dobladas o con elementos que obstruyan su legibilidad está penado por el Reglamento de Tránsito del Estado de México. (Imagen Ilustrativa)

¿Qué otras infracciones vinculadas con el mal uso de las placas provocan multas de 20 UMAs en el Edomex?

El Reglamento de Tránsito establece medidas de seguridad rigurosas y sanciones equivalentes a $2,346 pesos para combatir las irregularidades en el padrón vehicular de Edomex. Los agentes de tránsito tienen la facultad de enviar el automóvil directamente al corralón cuando se configuren faltas graves contra el control de matrículas.

Las infracciones relacionadas con el sistema de identificación vehicular generan multas de 20 UMAs y la retención del auto bajo los siguientes supuestos legales.

Circular sin ambas placas amerita el traslado inmediato al depósito de vehículos más cercano.

amerita el traslado inmediato al depósito de vehículos más cercano. Portar placas no vigentes invalida el derecho de tránsito y obliga al retiro del vehículo

invalida el derecho de tránsito y obliga al retiro del vehículo Discrepancia de datos entre la tarjeta de circulación, las láminas físicas y la calcomanía ambiental.

entre la tarjeta de circulación, las láminas físicas y la calcomanía ambiental. Usar matrículas vencidas de otros estados o circular con láminas extranjeras sin comprobar el internamiento legal al país acarreará el retiro de la placa delantera además de la sanción económica.

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