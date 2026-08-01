Es oficial por Infonavit y muchos acreditados no saben que tienen un seguro de hasta 10 años para reparar su vivienda

Infonavit incluye un beneficio que muchos derechohabientes desconocen: el Seguro de Calidad, que cubre daños en la vivienda por vicios ocultos en la construcción, sin costo adicional y con coberturas de hasta 10 años. Conoce de qué trata y qué cubre exactamente.

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¿De qué trata el Seguro de Calidad de Infonavit?

El Seguro de Calidad de Infonavit respalda a quienes adquieren una vivienda nueva a través de un esquema de crédito tradicional del Instituto. Garantiza que el inmueble cumplió con los controles de planificación, diseño y edificación, respaldado por aseguradoras que siguen los lineamientos establecidos por Infonavit para otorgar pólizas y certificados.

Estas aseguradoras se obligan a reparar los daños que aparezcan después de la entrega de la vivienda, siempre que procedan de vicios ocultos en la construcción. El beneficio garantiza que el patrimonio del derechohabiente fue edificado con buena calidad en materiales, mano de obra y procedimientos constructivos. El seguro es pagado por el desarrollador, y la póliza no tiene costo, deducible ni coaseguro para quien recibe la vivienda.

Es importante aclarar que este beneficio no aplica para créditos en cofinanciamiento ni para vivienda usada.

Infonavit recomienda revisar a detalle el contenido de la póliza antes de reportar un daño. (Getty Images)

¿Qué cubre el Seguro de Calidad de Infonavit y cómo se obtiene?

El seguro cubre tres rubros con distintos años de vigencia:

Seguridad estructural (10 años) : daños en la estructura del inmueble ocasionados por vicios en el suelo, errores de cálculo o diseño estructural, mano de obra defectuosa o mala calidad de los materiales.

: daños en la estructura del inmueble ocasionados por vicios en el suelo, errores de cálculo o diseño estructural, mano de obra defectuosa o mala calidad de los materiales. Impermeabilización (5 años) : daños en la impermeabilización por vicios de construcción, hechura o mala calidad de los materiales.

: daños en la impermeabilización por vicios de construcción, hechura o mala calidad de los materiales. Instalaciones (2 años): daños en instalaciones hidrosanitarias y eléctricas por vicios de construcción, hechura o mala calidad de los materiales.

En ninguno de los tres rubros aplica deducible ni coaseguro.

Para obtener el certificado, el derechohabiente debe ingresar a Mi Cuenta Infonavit, en la sección Mi crédito, Saldos y Movimientos, Datos de mi crédito, donde puede descargarlo. Ahí también aparecen los datos de la aseguradora que brinda atención en caso de reporte de daños e información general sobre la póliza.

Infonavit recomienda revisar a detalle el contenido de la póliza para conocer los beneficios, el alcance y los riesgos excluidos.

Por último, en caso de que la vivienda presente algún daño amparado por esta póliza, se debe reportar al Centro de Atención Telefónica Unificado, al número (55) 4742 4141, para activar los procedimientos correspondientes. Infonavit recomienda tener a la mano la póliza y anotar el número de reporte de siniestro, así como el nombre de la persona que atendió el reporte.

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