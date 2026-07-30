San Antonio la Isla, Rayón, La Paz, Isidro Fabela y Jilotzingo recibirán caravanas Itinerantes por la Justicia Social hasta el 1 de agosto 2026

Rayón, La Paz, Isidro Fabela, Jilotzingo y San Antonio la Isla reciben hasta el 1 de agosto los módulos de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) instalan en cada plaza pública servicios de denuncia, orientación jurídica y atención psicológica para quienes han sido víctimas de un delito.

El operativo evita traslados y gastos a las familias mexiquenses que buscan resolver una duda legal o dar seguimiento a una denuncia. Cada módulo funciona de forma simultánea en la explanada municipal correspondiente, sin costo alguno para quienes acuden, y con personal capacitado para canalizar cada caso según su gravedad.

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¿Qué servicios ofrecen las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social en el Estado de México?

En el módulo de la Fiscalía, las personas presentan denuncias y querellas, reciben asesoría jurídica en materia penal y tramitan constancias de extravío por pérdida de documentos u objetos personales. Anahí Suárez Rojas, servidora pública de la FGJEM, explicó que el objetivo es acercar los trámites sin que la ciudadanía pague un pasaje o se traslade lejos de su domicilio.

Los servicios disponibles en cada módulo incluyen:

Presentación de denuncias y querellas penales

Orientación y asesoría jurídica en materia penal

Trámite de constancias de extravío de documentos u objetos

Canalización y seguimiento de víctimas del delito

Atención psicológica y de trabajo social cuando el caso lo requiere

De manera complementaria, la CEAVEM atiende a las personas canalizadas desde la propia Fiscalía y les brinda orientación, seguimiento y acompañamiento durante todo el proceso.

¡Acércate a #TuComisión!

Personal de la #CEAVEM está listo para atenderte en las #CaravanasItinerantes por la Justicia Social. Esta semana visitaremos los municipios de #IsidroFabela, #LaPaz y #SanAntonioLaIsla, en donde brindarán asesoría juridica y psicosocial.#ElPoderDeServir pic.twitter.com/0WyazneNYW — Atención a Víctimas (@CEAVEM) July 29, 2026

¿Cuándo y dónde llegan las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social a San Antonio la Isla, Rayón, La Paz, Isidro Fabela y Jilotzingo?

Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social operan hasta el 1 de agosto en los cinco municipios señalados, con instalación en la plaza o explanada municipal de cada demarcación. El esquema no requiere cita previa ni registro anticipado para acceder a los servicios de la Fiscalía o de la CEAVEM.

San Antonio la Isla, Rayón, La Paz, Isidro Fabela y Jilotzingo concentran así, en una misma semana, la atención jurídica y psicológica que normalmente exige un traslado hasta las oficinas centrales de la Fiscalía mexiquense. La cercanía territorial busca reducir la brecha de acceso a la justicia para las comunidades más alejadas de la capital estatal.

Los habitantes de estos cinco municipios que hayan sido víctimas de un delito o tengan dudas legales en materia penal pueden acudir directamente al módulo correspondiente durante la ventana de cuatro días. La FGJEM y la CEAVEM atienden de manera simultánea y gratuita en cada punto, sin necesidad de gestionar el trámite en otra sede.

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