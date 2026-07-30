Últimos días en Tecámac, Edomex: ofrecen curso de verano gratuito donde niños de 6 a 12 años “visitan” 9 países con su propio pasaporte de viajero y la inscripción cierra el 31 de julio

Este municipio del Estado de México suma una alternativa gratuita para las vacaciones escolares y se convierte en la sede principal del programa. El Sistema Municipal DIF Tecámac organiza el curso de verano gratuito “La Vuelta al Mundo 2026”, en el que niñas y niños de 6 a 12 años reciben un pasaporte de viajero y recorren de forma simbólica nueve países durante tres semanas de actividades.

El municipio informa que las actividades comienzan el próximo 3 de agosto y se extienden hasta el 21 de agosto, de lunes a viernes. Las familias interesadas deben inscribirse antes del 31 de julio, pues Tecámac advierte que los cupos disponibles son limitados.

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¿A qué países “viajarán” los niños del curso de verano en Tecámac?

El programa “La Vuelta al Mundo 2026” propone un recorrido simbólico por nueve países, sin que los menores salgan del municipio de Tecámac. Cada semana, el grupo participante conoce tradiciones, gastronomía y costumbres de una región distinta a través de juegos y actividades interactivas.

El recorrido combina cultura general con dinámicas físicas y manuales, para que el aprendizaje no se limite a exposiciones teóricas dentro de las aulas. Estos son los países que integran el pasaporte de viajero del curso en Tecámac:

México

Estados Unidos

Brasil

Francia

Inglaterra

Italia

Egipto

China

Japón

El pasaporte de viajero que recibe cada niño y niña funciona como bitácora del recorrido educativo y se sella conforme avanza el programa. Tecámac detalla que la dinámica busca fortalecer valores como el respeto, la inclusión y la convivencia entre los participantes.

¿Dónde se realizarán las actividades del curso de verano en Tecámac?

Tecámac programa el curso del 3 al 21 de agosto, de lunes a viernes, con sesiones distribuidas en distintos puntos del municipio. La descentralización busca que las familias de todas las zonas accedan al programa sin trasladarse largas distancias.

El gobierno municipal confirma que la oferta se extiende a 17 sedes distintas dentro de Tecámac, entre espacios culturales, deportivos y comunitarios. Cada sede replica la misma dinámica del pasaporte de viajero y los nueve países del recorrido.

Entre los puntos confirmados destacan espacios culturales y deportivos repartidos por todo el municipio. Estas son algunas de las sedes disponibles para el curso de verano en Tecámac:

Casas de Cultura

Bazar Municipal de Las Abejas

Centro de Desarrollo Juvenil Ágora Aranjuez

Deportivo Mandarinas

Centro de la Diversidad

Centros comunitarios

Parque del Agua

¿Qué requisitos pide Tecámac para inscribir a niños al curso de verano?

El registro al curso de verano gratuito está abierto exclusivamente del 27 al 31 de julio, sin prórroga anunciada por el municipio. Tecámac recomienda a las familias interesadas acudir cuanto antes, pues los lugares por sede son limitados.

Las autoridades municipales piden presentar documentación completa del menor y del tutor para formalizar la inscripción al programa. Tecámac especifica que la lista de documentos aplica por igual en las 17 sedes habilitadas para el curso. Estos son los requisitos solicitados para inscribir a niñas y niños:

Identificación oficial del tutor

CURP del menor

CURP del tutor

Fotografías tamaño infantil

Las familias que buscan una opción gratuita y educativa para las vacaciones tienen hasta el 31 de julio para inscribir a sus hijos en Tecámac.

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