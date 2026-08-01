“El Niño” hará hervir la Tierra y provocará cambios drásticos en la temperatura

El fenómeno climático “El Niño” ya llegó y echó más leña a la Tierra que se encuentra en llamas, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que alerta sobre un aumento en la temperatura.

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¿Cuándo se intensificará “El Niño”?

De acuerdo con la OMM, el fenómeno de “El Niño” seguirá intensificándose de manera constante hasta convertirse en un evento fuerte entre agosto y octubre de 2026 y ocasionará anomalías en la temperatura del mar.

“El Niño” también agravará los efectos climáticos regionales, por ejemplo las sequías, el riesgo de incendios forestales y las ondas de calor, la cuales ya son sofocantes en muchos lugares.

“El Niño ya no está a la vuelta de la esquina, sino que ha entrado en casa y ha subido la calefacción. Y esto es solo el calentamiento. El episodio de El Niño se está intensificando, echando más leña al fuego de un planeta en llamas, abrasado por sofocantes cúpulas de calor, incendios forestales apocalípticos y océanos excepcionalmente cálidos”, dijo el secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.

¿Qué factores agravan el fenómeno de “El Niño”?

Entre los factores que aumentan la crisis provocada por el fenómeno están:

Uso de carbón

Uso de petróleo

Uso de gas

¿Qué hacer ante el fenómeno de “El Niño”?

Ante el aumento inédito de las temperaturas, la OMM llama a los gobiernos y comunidades a anticipar riesgos y actuar ante los impactos, por ejemplo, ahorrar agua, cuidar la hidratación de los animales y evitar la acumulación de basura en las alcantarillas.

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