La captura de Ramón Ángel, alias “R1”, ha traído una serie de consecuencias desde nuevos datos en investigaciones hasta decisiones determinantes, tal como la que tomó el partido Morena.

Al ser señalado como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Morena fijó su postura sobre la relación con el “R1” y su hermano, Roldán Álvarez Ayala.

#OGH | 🔎 La detención del "R1" está destapando nuevas piezas del rompecabezas. Omar García Harfuch (@OHarfuch) lo señaló como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo y sostienen que el crimen habría sido presuntamente una represalia por las acciones del edil… pic.twitter.com/XZxR0eEmXC — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 1, 2026

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Morena niega lazos con la familia Álvarez Ayala

A través de un comunicado, el partido político rechazó tener algún tipo de vínculo con el recién capturado e hizo énfasis que su hermano, Roldán Álvarez Ayala, no pertenece a Morena desde hace nueve meses.

En el principio del comunicado, Morena niega que el ahora detenido, Ramón Ángel Álvarez Ayala “sea o haya sido militante del Partido, pues no ha pertenecido ni ha ocupado cargo alguno dentro de nuestro movimiento”.

Con respecto a Roldán Álvarez, informaron: “Ante los señalamientos sobre el hoy detenido y su relación familiar con Roldán Álvarez Ayala, este último fue expulsado de Morena desde noviembre de 2025”.

Aunque afirman la expulsión, no existen detalles sobre cómo se tomó esa decisión ni los motivos o razones. Tampoco se explica si hubo algún procedimiento interno, ni siquiera por qué hasta ahora se hace pública dicha información.

“En Morena no se encubre a nadie, no se solapan complicidades y no se tolera ninguna forma de colusión con el crimen”, añade el comunicado.

¿Cómo ocurrió la detención del “R1”?

Fue el pasado 30 de julio en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco cuando esto ocurrió. Ramón Ángel es identificado como el máximo líder de “Los Rs”, célula delictiva altamente violenta, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En una acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano se realizó el operativo para dar con Ramón Ángel.

Tras la captura, el “R1” es señalado directamente como el posible autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo; además, también se le vincula con el feminicidio de la influencer Valeria Márquez.

#OGH | 🔎 🕵️‍♂️ Omar García Harfuch (@OHarfuch), secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico), informó que el hijo de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, mantenía una relación sentimental con la influencer Valeria Márquez, víctima de feminicidio el 13 de mayo de 2025



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Ramón Ángel ya había sido capturado en 2012 y sentenciado a 20 años de prisión; sin embargo, obtuve su libertad. Tras quedar libre, volvió a tomar el control de las operaciones hasta volver a ser capturado hace algunos días.

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