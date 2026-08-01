Nivel actual del Sistema Cutzamala; ¿habrá cortes de agua para finales de 2026?

Comenzamos el octavo mes del año y no ha cesado de llover desde mayo. Las precipitaciones ayudan al Sistema Cutzamala porque llena de forma directa sus presas (El Bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo) a través de los escurrimientos naturales de agua, lo que eleva el almacenamiento general y permite abastecer de agua potable al Valle de México.

Con toda el agua que ha caído hasta este sábado 1 de agosto, ¿cuál es el nivel de almacenamiento del Sistema Cutzamala? ¿Debemos preocuparnos por un posible desabasto o escasez de agua hacia finales de 2026?

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuál es el nivel del Cutzamala hoy?

Las intensas lluvias registradas durante la temporada han permitido una importante recuperación del Sistema Cutzamala, que podría cerrar noviembre de 2026 con un nivel de almacenamiento cercano al 92%, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A día de hoy, sábado 1 de agosto, se encuentra con un llenado que alcanza el 73.33%, lo que se considera un buen indicador.

La presa Villa Victoria tiene 125 millones de metros cúbicos, lo que representa 67.63%.

La presa El Bosque tiene 131 millones de metros cúbicos lo que representa 64.92%.

La presa Valle de Bravo tiene 316 millones de metros cúbicos lo que representa 80.33%.

Se exhorta a la población a hacer un uso adecuado del agua potable y no desperdiciarla.

¿Cómo las lluvias llenan el Sistema Cutzamala?

Captación directa: El agua de las precipitaciones cae sobre las cuencas y los bosques que rodean las presas

Escurrimientos: La tierra absorbe primero la humedad y luego el exceso de agua fluye en arroyos y ríos que alimentan los embalses

Recuperación de niveles: Permite subir el porcentaje total del llenado del sistema para superar las épocas de escasez y sequía

¿Qué pasa si se llena el Cutzamala?

Si el Cutzamala llega al máximo de su capacidad, se realizaría un desfogue de forma gradual a través de los vertedores de cresta libre de cada una de las presas y se dirigiría a los cauces naturales de la presa Villa Victoria al Río Malacatepec, de la Presa Valle de Bravo al Río Tiloxtoc y la Presa El Bosque al Río Zitácuaro, estos son afluentes del Río Cutzamala y este a su vez afluente del Río Balsas que finalmente descarga al océano Pacífico.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.