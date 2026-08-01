México envía toneladas de ayuda a Venezuela tras doble terremoto

A poco más de un mes de los terremotos que devastaron varias regiones del país sudamericano, el Autoridades mexicanas envió un nuevo cargamento de ayuda humanitaria, integrado por alimentos, medicamentos, artículos de higiene y equipo especializado para atender a las comunidades afectadas.

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Las embarcaciones de la Secretaría de Marina (Semar) zarparon desde el puerto de Veracruz como parte de los esfuerzos de cooperación internacional coordinados con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en apoyo a miles de familias que aún enfrentan las consecuencias del desastre.

COMUNICADO CONJUNTO. "SRE y Marina informan del zarpe de los buques Papaloapan y Huasteco con más de 718 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Venezuela".https://t.co/bg0KHWHfrL pic.twitter.com/yWNVDCujOr — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 1, 2026

¿Cuánta ayuda humanitaria envió México a Venezuela?

Los buques ARM Papaloapan y ARM Huasteco partieron el 31 de julio con un cargamento superior a las 718 toneladas de ayuda.

El ARM Papaloapan transporta alrededor de 684 toneladas, mientras que el ARM Huasteco lleva 34.5 toneladas adicionales.

Entre los insumos enviados destacan:

• Despensas.

• Alimentos no perecederos.

• Medicamentos e insumos médicos.

• Artículos de limpieza.

• Plantas potabilizadoras de agua.

Desde que ocurrió la emergencia en junio, México ha enviado más de mil toneladas de ayuda humanitaria mediante distintos embarques integrados por víveres, medicamentos y equipo logístico.

Estas acciones han sido coordinadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, instituciones educativas y la comunidad venezolana residente en México.

¿Cuántos muertos dejaron los terremotos en Venezuela?

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, registrados el 24 de junio, se han convertido en uno de los desastres naturales más devastadores en la historia reciente de Venezuela.

De acuerdo con el más reciente balance oficial, más de 5 mil 300 personas han perdido la vida, mientras que alrededor de 17 mil resultaron heridas y casi 18 mil permanecen sin hogar.

A más de un mes de la tragedia, continúan las labores de remoción de escombros y recuperación de cuerpos, mientras cientos de familias siguen buscando a sus seres queridos.

🇻🇪 La fuerza de 2 terremotos: en tan solo 4 segundos colapsaron más de 190 edificios en varios estados de Venezuela.



📹 Tanaguarenas, La Guaira. pic.twitter.com/T5Id8v2iNa — Roi Lopez Rivas (@RoiLopezRivas) July 28, 2026

¿Cómo sigue Venezuela a más de un mes de los terremotos?

Aunque las labores de rescate concluyeron, la emergencia está lejos de terminar, organismos internacionales advierten que el país enfrenta ahora una compleja etapa de reconstrucción, marcada por daños en viviendas, hospitales, carreteras, escuelas y sistemas de agua potable.

El Banco Mundial estima que los terremotos ocasionaron 19 mil 600 millones de dólares en daños físicos directos, mientras que el costo total de reconstrucción podría alcanzar 50 mil millones de dólares, al considerar la rehabilitación de infraestructura, viviendas y obras para hacerlas más resistentes ante futuros sismos.

Especialistas advierten que la recuperación total podría extenderse durante varios años, debido a la magnitud de los daños y a las condiciones económicas que ya enfrentaba Venezuela antes del desastre.

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