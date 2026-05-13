A poco menos de un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en nuestro país, el Banco de México (Banxico) anunció que ya pusieron en circulación las nueve monedas conmemorativas del torneo que se disputará en nuestro país, así como en Estados Unidos (EUA) y Canadá.

Fue a través de un comunicado oficial publicado en el portal de Banxico, que se informó que las monedas están dedicadas a las tres ciudades de nuestro país que albergarán juegos de la Copa del Mundo, por lo cual en las cuñas se podrá ver la representación de la Ciudad de México (CDMX), Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo son las monedas conmemorativas del Mundial 2026 en México?

De acuerdo con lo mencionado por el mismo Banxico, cada una de las monedas conmemorativas del Mundial 2026 tendrá su modelo y denominación particular, esto con la finalidad de generar un mayor arraigo en los modelos.

Se destacó que la moneda dedicada a la CDMX muestra en el lado izquierdo a un jugador de futbol con un balón, mientras que a la derecha se muestra al Ángel de la Independencia, esto mientras en el contorno superior se lee la leyenda: “Copa Mundial de la FIFA 2026 ™”.

También puedes obtenerlas en ventanillas del #BancoDeMéxico desde el 14 de mayo de 2026 (hasta 10 monedas de cada diseño, según disponibilidad).



Consulta más información aquí:https://t.co/WAEBzuySLDhttps://t.co/yLnuh3RXjM pic.twitter.com/FAIxKGq9oE — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Por su parte, la moneda de Guadalajara muestra a un futbolista golpeando un balón y, a la derecha, la figura de la escultura de la diosa Minerva, que se ubica en la glorieta del mismo nombre y que es un estandarte de la ciudad.

En cuanto a la moneda de Monterrey, se muestra en la parte central la Fuente de Crisol, la cual se ubica en el paseo Santa Lucía, mientras que al fondo se colocó una silueta del Cerro de la Silla; asimismo, se representa un balón de futbol entrando de lleno a las redes de la portería.

El #BancoDeMéxico lanza las monedas conmemorativas de plata alusivas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. ⚽✨#BancoDeMéxico #FIFA2026

Conoce sus características: 👉 https://t.co/e4PZusAM3H pic.twitter.com/9l6KBrFhiV — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

¿Cómo conseguir las monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Vale la pena mencionar que las monedas conmemorativas del Mundial 2026 estarán en circulación mientras se disputa el torneo de la FIFA en nuestro país, por lo cual no existe una fórmula para contar con la tuya.

Pese a ello, es importante mencionar que estas se pueden encontrar de manera más sencilla en bancos y casetas federales de las ciudades.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.