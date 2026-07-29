Reconstrucción de Venezuela avanza lentamente; miles de damnificados siguen sin hogar tras los terremotos

A más de un mes de los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, la emergencia está lejos de terminar.

Aunque las labores de búsqueda y rescate concluyeron en la mayoría de las zonas afectadas, miles de personas continúan viviendo en calles, plazas, refugios temporales y campamentos improvisados tras perder sus viviendas.

Terremoto de Venezuela El Banco Mundial estima que los terremotos ocasionaron daños materiales por 19 mil 600 millones de dólares. (Jesus Vargas/Getty Images)

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Las imágenes que dieron la vuelta al mundo durante los primeros días del desastre siguen repitiéndose en estados como La Guaira y diversos sectores del área metropolitana de Caracas, donde familias enteras sobreviven bajo lonas o tiendas de campaña mientras esperan una solución definitiva.

El desastre dejó 856 edificios con daños estructurales y 190 inmuebles colapsados, además de más de mil 500 réplicas registradas desde el doble sismo, de acuerdo con el balance oficial del Gobierno venezolano.

¿Cuántas personas perdieron su hogar por el terremoto en Venezuela?

El doble sismo provocó una de las peores crisis humanitarias registradas en el país durante los últimos años.

De acuerdo con los reportes oficiales y organismos internacionales:

• Más de 5 mil 300 personas fallecieron.

• Cerca de 20 mil resultaron heridas.

• Más de 17 mil personas perdieron sus viviendas.

• Alrededor de 1.8 millones de habitantes necesitan ayuda humanitaria, entre ellos cientos de miles de niñas y niños.

Muchas viviendas quedaron completamente destruidas, mientras que otras fueron declaradas inhabitables por el riesgo de colapso, lo que ha impedido que miles de familias regresen a casa.

¿Por qué miles de venezolanos siguen viviendo en las calles?

Aunque algunas personas fueron trasladadas a refugios temporales, muchas decidieron permanecer cerca de los terrenos donde antes estaban sus viviendas para resguardar sus pertenencias o continuar buscando a familiares desaparecidos.

A ello se suma que numerosas familias perdieron su fuente de ingresos tras el terremoto, por lo que hoy no cuentan con recursos para rentar una vivienda mientras esperan apoyo gubernamental.

En varias comunidades, los campamentos dejaron de ser una solución de emergencia para convertirse en el hogar temporal de cientos de familias, que sobreviven gracias a la ayuda de voluntarios y organizaciones humanitarias.

¿Cómo será la reconstrucción de Venezuela?

El Gobierno de Venezuela comenzó la entrega de las primeras viviendas para los damnificados. El pasado lunes, más de 240 familias recibieron una nueva casa en un acto encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.

Durante el evento, la funcionaria aseguró que ya se trabaja en un “plan maestro” para la recuperación de las zonas afectadas, especialmente en La Guaira.

“Estamos trabajando en un plan maestro para Venezuela, para La Guaira, que permita la recuperación integral en infraestructura y viviendas”, afirmó Delcy Rodríguez.

La vicepresidenta explicó que la reconstrucción no solo contempla levantar nuevas casas, sino también recuperar escuelas, hospitales, servicios públicos y generar oportunidades de empleo para las familias afectadas.

Programa Mundial de Alimentos ya ayuda a más de 100 mil damnificados

Mientras avanza la reconstrucción, organismos internacionales mantienen las labores de asistencia humanitaria.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó que ya ha brindado apoyo a más de 100 mil personas afectadas por los terremotos y espera beneficiar a 500 mil habitantes durante los próximos dos meses, siempre que cuente con el financiamiento necesario.

La organización explicó que durante las primeras 72 horas posteriores a los sismos realizó evaluaciones en más de ocho comunidades de siete estados venezolanos, lo que permitió identificar las principales necesidades relacionadas con alimentación, acceso a mercados, cadenas de suministro y protección de la población.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con las autoridades venezolanas y organizaciones humanitarias presentes en el país.

¿Cuánto costarán los daños que dejaron los terremotos?

La recuperación de Venezuela representa uno de los mayores desafíos económicos de los últimos años.

El Banco Mundial estima que los terremotos ocasionaron daños materiales por 19 mil 600 millones de dólares, equivalentes a cerca del 18 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

El organismo señala que:

• 47 % de las pérdidas corresponde a viviendas.

• 27 % se concentra en infraestructura, como carreteras, puentes y servicios públicos.

• 26 % restante corresponde a hospitales, escuelas y edificios públicos.

Especialistas consideran que el costo total de la recuperación podría ser aún mayor conforme avance la reconstrucción y se restablezcan los servicios esenciales.

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La reconstrucción de Venezuela podría tomar varios años

Organismos internacionales coinciden en que la recuperación no será inmediata.

Además de construir nuevas viviendas, será necesario rehabilitar hospitales, escuelas, carreteras, sistemas de agua potable y redes eléctricas dañadas por los sismos.

Mientras estas obras avanzan, miles de familias seguirán dependiendo de refugios temporales y de la ayuda humanitaria para cubrir necesidades básicas como alimentación, atención médica y acceso al agua.

La tragedia continúa para miles de familias venezolanas

Aunque los terremotos ocurrieron hace más de un mes, para miles de venezolanos la emergencia sigue siendo parte de su vida cotidiana.

Dormir bajo una lona, compartir un campamento improvisado o esperar la entrega de una vivienda se ha convertido en la realidad de quienes lo perdieron todo.

Mientras el país comienza uno de los procesos de reconstrucción más grandes de su historia reciente, miles de familias siguen esperando recuperar algo tan esencial como un hogar.

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