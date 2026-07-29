Kenia López Rabadán exige al Gobierno de México frenar censura y alerta sobre derechos de audiencias

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, exigió al Gobierno de México no transformar los derechos de las audiencias en actos de censura o limitaciones a la libertad de expresión ante las acciones para callar a México.

Durante una conferencia de prensa, la también integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que la protección de las audiencias y la libertad de expresión son principios fundamentales que deben de garantizarse en conjunto desde el Estado y no vulnerarlos.

“No debemos caer en la tentación de convertir estos lineamientos en un mecanismo de censura o de limitación a la libertad de expresión y al derecho a la información”, explicó.

#CallarAMéxico 📢 ¿Regular o censurar? La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López (@kenialopezr), pidió al Gobierno Federal que la consulta sobre el derecho de las audiencias no sea utilizada como pretexto para limitar la libertad de expresión pic.twitter.com/6qpWQ2vddc — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 29, 2026

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López Rabadán pidió análisis profundo sobre derechos de audiencias

La panista aseveró que, en caso de que no se analice a profundidad los cambios en los derechos de las audiencias, se corre el riesgo de censura hacia medios de comunicación o sociedad civil, debido a que el Estado será “juez y parte”.

“Espero que nunca tengamos un país en donde el gobierno defina qué es verdad y qué no...eso no puede suceder”, fueron las palabras de la presidenta de la Cámara de Diputados, quien pidió no volver a México en un régimen autoritario donde se normalice el “abuso de poder”.

“No se puede violar la libertad de expresión a propósito de estos lineamientos que se están construyendo; no se puede violar el derecho a la información que tienen las y los mexicanos”, continuó.

Y es que la propuesta del Gobierno Federal ha sido duramente criticada no sólo por la censura que se pretende normalizar, sino que limitaría la independencia editorial de medios de comunicación, además de dar una defensoría “a modo” para la población ya que no habría un juez independiente, sino que todo saldría del Estado.

“Esto se trata de ciudadanos y de su derecho a elegir qué ver o escuchar sin que sea una decisión (...) desde el gobierno”, puntualizó Kenia López Rabadán.

Diputados de oposición analizan extender tema a “las mañaneras”

Asimismo, la diputada federal informó que algunos integrantes de las bancadas de oposición consideran analizar “el estatus jurídico de las conferencias matutinas”, debido a que no tienen reglas claras de operación, específicamente en decidir qué información es verdadera.

Ante esto, pidió a medios de comunicación, concesionarios, sociedad civil y a la academia mexicana a no obviar la consulta del Gobierno Federal, ya que es necesario cuestionar por qué quieren calificar qué contenidos “representan la verdad” y cuáles no.

La consulta pública está vigente desde el pasado 27 de julio y lo estará hasta el 21 de agosto; sin embargo, voces críticas piden no callar a México y permitir el libre ejercicio del periodismo.

“Debemos defender sus derechos, que ese no sea el pretexto para censurar al radio o a la televisión o algunos programas en específicos”, puntualizó.

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