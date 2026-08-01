Regreso a Clases 2026: Profeco revela cuáles son las libretas con las hojas más resistentes

Antes de gastar de más en este Regreso a Clases 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso a prueba distintas marcas de libretas para identificar cuáles realmente cumplen con lo que prometen.

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Los resultados fueron publicados en la Revista del Consumidor de agosto de 2026, un estudio que puede ayudar a madres, padres y estudiantes a comprar útiles escolares con mejor relación entre calidad y precio.

Si todavía no haces tus compras, esta información puede ayudarte a cuidar tu bolsillo.

Revista del Consumidor Agosto 2026 Profeco revela cuáles son las libretas con las hojas más resistentes. (PROFECO)

¿Qué evaluó Profeco en las libretas escolares?

Para este estudio, la Profeco analizó 17 modelos de libretas profesionales de 90 y 100 hojas, tanto cosidas como de espiral metálico y plástico.

Además, revisó 6 modelos con pasta no plastificada y 11 con pasta plastificada.

Entre los aspectos evaluados se encuentran:

• Información comercial.

• Calidad de los acabados.

• Contenido de hojas.

• Gramaje del papel.

• Resistencia al borrado.

• Resistencia al desprendimiento de hojas.

• Resistencia al desprendimiento de la pasta.

• Resistencia al agua en las pastas.

¿Cuáles son las mejores libretas, según Profeco?

Tras las pruebas de laboratorio, únicamente dos marcas destacaron por obtener las mejores calificaciones en los apartados de resistencia al borrado y durabilidad de sus componentes.

Estrellita

Modelo: Star Kids

• 100 hojas.

• Resistencia al borrado: Bueno.

• Desprendimiento de hojas: Excelente.

• Desprendimiento de pasta: Muy bueno.

• Resistencia al agua en la pasta: Bueno.

• Precio aproximado: 21.97 pesos.

Scribe

Modelo: NFL

• 100 hojas.

• Resistencia al borrado: Excelente.

• Desprendimiento de hojas: Muy bueno.

• Desprendimiento de pasta: Excelente.

• Resistencia al agua en la pasta: Bueno.

• Precio aproximado: 79.91 pesos.

Modelo: Tribals

• 100 hojas.

• Resistencia al borrado: Excelente.

• Desprendimiento de hojas: Muy bueno.

• Desprendimiento de pasta: Excelente.

• Resistencia al agua en la pasta: Excelente.

• Precio aproximado: 68.75 pesos.

Revista del Consumidor agosto 2026 Profeco revela cuáles son las libretas con las hojas más resistentes. (PROFECO)

¿Cuándo será la Feria de Regreso a Clases 2026 de Profeco?

Con el objetivo de apoyar la economía de las familias mexicanas, la Profeco realizará una nueva edición de la Feria de Regreso a Clases 2026, donde habrá descuentos en útiles escolares, uniformes, mochilas, calzado y diversos servicios.

A nivel nacional se instalarán 55 ferias en distintos estados del país.

En la Ciudad de México, el evento principal se llevará a cabo los 15 y 16 de agosto en Expo Reforma, con horario de 9:00 a 20:00 horas y entrada gratuita.

En el resto del país, las actividades comenzaron desde el 17 de julio y continuarán hasta los primeros días de septiembre.

¿Qué encontrarás en la Feria de Regreso a Clases 2026?

Durante el evento, los asistentes podrán acceder a promociones en:

• Libretas y útiles escolares.

• Uniformes y ropa escolar.

• Mochilas.

• Calzado.

• Libros.

• Servicios de internet y telecomunicaciones.

Además, habrá certificados médicos gratuitos, cortes de cabello sin costo, asesorías jurídicas y talleres de Tecnologías Domésticas impartidos por la Profeco.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos en 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria iniciarán el ciclo escolar 2026-2027 el lunes 31 de agosto de 2026.

El ciclo concluirá el 9 de julio de 2027, con un total de 185 días efectivos de clases.

¡Prepárate para el regreso a clases! Consulta la lista sugerida de útiles escolares para el ciclo 2026-2027 y organiza tus compras con tiempo.



Encuentra el listado aquí: https://t.co/5kDeYDLFWQ@SEP_mx pic.twitter.com/p61Fc6DhU7 — Profeco (@Profeco) July 30, 2026

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