Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
¡Histórico! México vence a Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México
/Ciudad/Video

Basura en presas eleva riesgo de inundaciones en CDMX

Cascadas de basura en el Río Becerra provocan inundaciones cada vez que llueve; la mayoría de los desechos son de domicilios cercanos

Metadatos del artículo

Por: Adriana Pacheco
Tags relacionados