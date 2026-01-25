inklusion.png Sitio accesible
Ecatepec con cortes de agua por tres días en seis colonias

Seis colonias de Ecatepec, Edomex, padecen cortes de agua por labores de mantenimiento; los trabajos durarán 72 horas y los vecinos no pueden hacer sus tareas diarias.

Ecatepec registra cortes de agua en seis colonias
Las colonias tendrán cortes de agua por 72 horas y habrá pipas para abastecer si tienen su último recibo de pago.|@SAPASE_2025 |x
México

Escrito por:  Adriana Pacheco

Los cortes de agua afectan a seis colonia de Ecatepec, Estado de México, luego de que se anunciaran labores de mantenimiento de la Planta Tulpetlac; el suministro se cortó desde el jueves 22 de enero y desde entonces los habitantes no han podido realizar sus tareas diarias como lavar trastes o ropa y bañarse.

El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec (SAPASE), señaló que por trabajos de mantenimiento en la planta habrá cortes en el suministro en seis colonias.

Fugas no terminan de solucionarse en la alcaldía Iztapalapa, vecinos no tienen agua

¿Qué colonias de Ecatepec no tienen agua?

  • Atzolco
  • Laureles
  • Francisco Villa
  • San Carlos
  • Sánchez y compañía
  • Parte alta de Tulpetlac

¿Habrá pipas de agua?

SAPASE señaló desde el comienzo de los cortes de agua que brindaría apoyo a estas colonias con pipas y para ello se requería el recibo con el último pago de agua, sin embargo, el suministro no ha sido suficiente.

Las labores de mantenimiento durarán 72 horas, es decir tres días, por lo que se espera que el lunes 26 de enero la entrega de agua vuelva a restablecerse en los hogares de estas colonias de Ecatepec.

