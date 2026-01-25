Ecatepec con cortes de agua por tres días en seis colonias

Los cortes de agua afectan a seis colonia de Ecatepec, Estado de México, luego de que se anunciaran labores de mantenimiento de la Planta Tulpetlac; el suministro se cortó desde el jueves 22 de enero y desde entonces los habitantes no han podido realizar sus tareas diarias como lavar trastes o ropa y bañarse.

El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec (SAPASE), señaló que por trabajos de mantenimiento en la planta habrá cortes en el suministro en seis colonias.

¿Qué colonias de Ecatepec no tienen agua?

Atzolco

Laureles

Francisco Villa

San Carlos

Sánchez y compañía

Parte alta de Tulpetlac

#Mantenimiento | Vecino, por trabajos de mantenimiento por parte (OCAVM) en la Planta de Rebombeo Tulpetlac, habrá un corte en el suministro de agua de 72 horas,afectando las siguientes colonias: Atzolco, Laureles, Fco. Villa, San Carlos, Sánchez y Cía. y Parte alta de Tulpetlac. pic.twitter.com/SGhgSmAg0q — OPD SAPASE 2025 (@SAPASE_2025) January 23, 2026

¿Habrá pipas de agua?

SAPASE señaló desde el comienzo de los cortes de agua que brindaría apoyo a estas colonias con pipas y para ello se requería el recibo con el último pago de agua, sin embargo, el suministro no ha sido suficiente.

Las labores de mantenimiento durarán 72 horas, es decir tres días, por lo que se espera que el lunes 26 de enero la entrega de agua vuelva a restablecerse en los hogares de estas colonias de Ecatepec.

