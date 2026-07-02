Los municipios de Edomex que activaron operativo “Tormenta” tras las inundaciones de julio

Luego de las lluvias torrenciales que azotaron algunas vialidades del Valle de México en los últimos días, autoridades del Edomex activaron el operativo “Tormenta” para aliviar el tráfico y ayudar a conductores y dueños de negocios que sufrieron inundaciones en sus negocios.

Entre los municipios beneficiados se encuentran Ecatepec, Coacalco y Tecámac, donde se realizaron diversas acciones como retirar basura de coladeras, destapar rejillas y ayudar a que el nivel bajara con mayor rapidez.

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¿Qué municipios de Edomex tuvieron más problemas por la lluvia?

De acuerdo con reportes vecinales, las mayores afectaciones se registraron en Ecatepec, Coacalco y Tecámac, municipios del norte y oriente del Valle de México donde varias vialidades quedaron parcialmente bloqueadas y los conductores tuvieron que avanzar con precaución. Entre los puntos señalados durante la jornada están:

Coacalco: bulevar Vía José López Portillo, cerca del Hospital General de Zona 98 del IMSS, donde el nivel del agua alcanzó la banqueta y entró a negocios semifijos.

bulevar Vía José López Portillo, cerca del Hospital General de Zona 98 del IMSS, donde el nivel del agua alcanzó la banqueta y entró a negocios semifijos. Ecatepec: comunidad de Xalostoc y avenida Vía Morelos, donde se reportó lluvia con granizo y circulación lenta.

comunidad de Xalostoc y avenida Vía Morelos, donde se reportó lluvia con granizo y circulación lenta. Tecámac: autopista México-Pachuca, a la altura del Mexibús Ojo de Agua, donde la precipitación redujo el avance vehicular.

autopista México-Pachuca, a la altura del Mexibús Ojo de Agua, donde la precipitación redujo el avance vehicular. Nextlalpan: Santa Inés, donde también hubo calles con acumulación de agua.

Operativo Tormenta 2026 Las intensas lluvias dejaron estragos en distintos municipios del Edomex. (chokchaipoomichaiya/Getty Images/iStockphoto)

¿Qué hace el operativo Tormenta durante las inundaciones?

Según autoridades mexiquenses, el operativo Tormenta se activa durante lluvias fuertes para atender vialidades con acumulación de agua y evitar que las coladeras tapadas retrasen el desalojo. Entre las primeras acciones se encuentran:

Retirar basura de coladeras

Limpiar rejillas

Destapar puntos donde el drenaje queda bloqueado

Liberar zonas donde el agua cubre carriles o alcanza banquetas

En Ecatepec, el gobierno municipal ya había presentado el Operativo Tormenta 2026 como una estrategia de prevención y atención de inundaciones. En estas labores participan áreas como:

Servicios Públicos

Protección Civil

Organismo municipal de Agua (SAPASE)

Obras Públicas

Seguridad Ciudadana

Además de las acciones municipales, el Estado de México cuenta con apoyo estatal para atender emergencias durante la temporada de lluvias.

¿Qué apoyo estatal tiene Edomex para la temporada de lluvias?

El Estado de México cuenta con el Grupo Tláloc, un equipo de la Comisión del Agua estatal para atender contingencias por lluvia. De acuerdo con la dependencia, está integrado por 500 elementos y 15 motociclistas que realizan supervisión y vigilancia las 24 horas.

Para la temporada de lluvias del 2026, la comisión instaló 28 campamentos de atención en 20 municipios mexiquenses. En esa lista aparecen Ecatepec y Coacalco, dos de los puntos con afectaciones recientes; en cambio, Tecámac no figura dentro del listado estatal.

Además, la dependencia cuenta con 135 equipos y maquinaria, como hidroneumáticos, bombas, camiones cisterna y unidades de apoyo. Aun así, los reportes ciudadanos siguen siendo clave para ubicar coladeras tapadas, calles inundadas o zonas donde el agua no baja.

¿Dónde reportar encharcamientos o coladeras tapadas?

En caso de nuevos encharcamientos, la Comisión del Agua del Estado de México mantiene abiertos teléfonos de atención para reportar contingencias por lluvia.

Para el Valle de México, el número oficial es 800 201 2489

Para el Valle de Toluca, el reporte puede hacerse al 800 201 2490

También se recomienda revisar las redes sociales oficiales de Protección Civil y de los municipios antes de circular por vialidades como Vía José López Portillo, Vía Morelos o la autopista México-Pachuca.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres recomienda tomar precauciones durante lluvias fuertes. Entre las medidas principales están:

No transitar por zonas inundadas, ya que el agua puede arrastrar incluso vehículos

No caminar en áreas cubiertas de agua por el riesgo de cables con energía eléctrica

No cruzar ríos, arroyos, vados o zonas bajas

Reportar coladeras tapadas para reducir el riesgo de nuevos encharcamientos

Mientras continúe la temporada de lluvias, las autoridades pidieron evitar tirar basura en calles, barrancas y coladeras, ya que estos residuos pueden bloquear el drenaje y aumentar el nivel del agua en cuestión de minutos.

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