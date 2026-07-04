Es oficial: estos son los costos de las academias de fútbol en Ecatepec, Tlalnepantla y Atizapán en 2026

La Revista del Consumidor de junio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó una comparación de costos entre distintas academias de fútbol para niños en el Estado de México, con datos sobre inscripción, mensualidad, uniformes y las características de cada escuela.

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¿Cuánto cuesta la inscripción y la mensualidad en las academias de fútbol en Ecatepec, Tlalnepantla y Atizapán en 2026, según Profeco?

En Ecatepec, el Centro de Formación Tuzos Esparza Soccer, para niños de 6 a 8 años, cobra $800 pesos de inscripción y $400 pesos de mensualidad. El centro ofrece fútbol 7, con cancha sintética dentro del Centro Cívico de San Cristóbal o de la Universidad de Ecatepec, ubicado en Av. Insurgentes esquina Calle Nicolás Bravo s/n, colonia La Palma.

Por otro lado, en Tlalnepantla la Escuela de Futbol C.F. Satélite, para niños de 8 a 9 años, tiene una mensualidad de $754 pesos, aunque no especifica un costo de inscripción. El centro ofrece fútbol 7 y 11, con cancha abierta y cerrada dentro del Deportivo Tlalnepantla, ubicado en C. Viveros de la Hacienda s/n, U. H. Viveros de la Loma.

En Atizapán, conforme al reporte de Profeco, la Escuela de Fútbol Leones F.C., dirigida a niños de 8 a 10 años, no cobra inscripción y tiene una mensualidad de $500 pesos. La escuela ofrece fútbol 5 y 7, con cancha sintética dentro del Deportivo Ana Gabriela Guevara, ubicado en C. Hogar del Gozo 1, colonia Hogares de Atizapán, Ciudad López Mateos.

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Con motivo del Mundial 2026, la Profeco presenta una guía con costos y características de escuelas de fútbol en distintas entidades del país para apoyar a las familias que buscan opciones de formación… pic.twitter.com/Z4AACUgXOa — Profeco (@Profeco) June 13, 2026

¿Cuánto cuesta el uniforme para estas escuelas de fútbol de Edomex, según el informe de Profeco?

Según recoge el documento de Profeco, los precios de la vestimenta para estas escuelas de fútbol de Edomex varían según el tipo de uniforme y la institución. Los precios son:

Centro de Formación Tuzos Esparza Soccer ( Ecatepec ): $1,200

): Escuela de Fútbol Leones F.C ( Atizapán ): $550 el uniforme de entrenamiento y $500 el de juego

): el y $500 el de juego Escuela de Fútbol C. F. Satélite ( Tlalnepantla ): $870 el uniforme de

): el uniforme de entrenamiento y $1,740 el de juego

En Ecatepec las clases se imparten lunes, miércoles y viernes de 16 a 17:30 h. Por su parte, las clases de fútbol en Tlalnepantla tienen lugar los lunes y miércoles de 16 a 18 h. Mientras que en Atizapán las clases son los martes y jueves de 19 a 21 h.

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