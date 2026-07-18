Mexicable Ecatepec suspende servicio en 8 estaciones de la Línea Roja desde este 18 de julio 2026: este es el calendario por etapas y las estaciones afectadas

Una gran cantidad de usuarios que dependen del transporte por cable en el oriente del Estado de México enfrentarán cambios temporales en su día a día. El sistema conocido como Mexicable, que conecta distintos puntos de Ecatepec de Morelos, suspenderá parcialmente sus operaciones debido a trabajos técnicos que buscan garantizar la seguridad de la infraestructura, según confirmaron autoridades estatales de movilidad.

La suspensión forma parte de un programa de mantenimiento que las autoridades realizan de manera periódica cada año en la Línea I, o Roja, del Mexicable. Las labores buscan revisar componentes clave del sistema y prevenir fallas en la operación, aunque implicarán el cierre escalonado de varias estaciones a lo largo de casi tres semanas.

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¿Cuándo cierran las estaciones de la Línea Roja del Mexicable?

El cierre de la Línea Roja se dividirá en dos etapas consecutivas y programadas que comprenden del 18 de julio al 2 de agosto de 2026. Cada fase dejará sin servicio a cuatro estaciones del sistema, según el calendario difundido por el Sitramytem.

Bucle A — del 18 al 25 de julio:

Santa Clara

Hank González

Fátima

Tablas del Pozo (4-A)

Bucle B — del 26 de julio al 2 de agosto:

Tablas del Pozo (4-B)

Los Bordos

Deportivo

La Cañada

⚠️Estimado usuario, recuerda que para garantizar tu seguridad, la Línea Roja de #Mexicable iniciará este 18 de Julio su #MantenimientoAnual- te recordamos las fechas - Toma tus precauciones⏰!! pic.twitter.com/70ZfIPjE7z — Mexicable (@Mexicablemx) July 10, 2026

¿Por qué el Mexicable realizará este mantenimiento en Ecatepec?

Los trabajos incluyen el ajuste del cable portador-tractor del bucle B, además de pruebas de impulso y aislamiento en los motores principales del sistema. El personal técnico también revisará los sistemas hidráulicos y de frenado, así como las estructuras metálicas, pilones y rodillos que sostienen la operación, en un proceso que Sitramytem describe como inspección integral de la infraestructura.

La dependencia estatal indica que, en casi 10 años de operación, la Línea Roja no registra incidentes reportados hasta ahora. Rosa María Zúñiga Canales, directora general de Sitramytem, atribuye este historial al programa de revisiones que se aplica de forma preventiva y constante.

Ante los cierres, las autoridades piden a las personas usuarias planear sus traslados con anticipación y considerar rutas alternas durante ambas etapas. La recomendación aplica de manera particular a quienes se trasladan a diario entre Ecatepec y zonas cercanas, pues el servicio no operará de forma completa hasta el 2 de agosto.

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