Es oficial en Edomex: confirman en este municipio 250 obras de agua potable y drenaje

Con el fin de fortalecer la infraestructura hidráulica y sanitaria en distintas comunidades, el municipio de Ecatepec anunció el inicio de 250 proyectos que también buscan atender algunos de los reportes y necesidades de la población como la escasez de agua, baja presión, entre otros.

El plan contempla trabajos relacionados con redes de agua potable, sistemas de drenaje, entre otros.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué trabajos forman parte del plan hidráulico en Ecatepec?

Según autoridades del Estado de México, las primeras labores comenzaron en la colonia Plan de Ayala, donde se dio inicio a obras para ampliar la cobertura de agua potable y drenaje sanitario sobre la calle Emiliano Zapata.

Los trabajos también contemplan intervención en alrededor de 640 metros lineales de infraestructura, beneficiando directamente a cientos de habitantes de esa zona del municipio.

Además de las obras iniciales, el gobierno local informó que el programa incluye rehabilitación de pozos, mejoras en válvulas y acciones orientadas a fortalecer la distribución de agua en distintos puntos de Ecatepec.

⚡️ La prevención es parte fundamental de nuestro #OperativoTormenta. La basura mata, la basura destruye el patrimonio de las familias, la basura causa inundaciones. Es por ello que desde que iniciamos esta administración se trabaja todos los días en la recolección de basura en… pic.twitter.com/t5HgLRm640 — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) May 13, 2026

¿Qué zonas serán intervenidas?

Entre las otras áreas donde se proyectan obras hidráulicas se encuentran sectores como Plaza Aragón, Bosques y Guadalupe Victoria, donde también se desarrollarán trabajos relacionados con colectores y desalojo de aguas pluviales.

Estas acciones buscan disminuir problemas recurrentes de acumulación de agua e inundaciones que suelen presentarse en temporada de lluvias en distintas colonias del municipio.

¿Cuánto se invertirá en las obras de agua y drenaje?

Reportes señalan que el paquete de infraestructura contempla recursos cercanos a los 500 millones de pesos.

La inversión sería respaldada mediante participación conjunta del gobierno federal, el Gobierno del Estado de México y el ayuntamiento de Ecatepec para desarrollar obras hidráulicas en distintas comunidades.

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss indicó que el programa busca ampliar la cobertura de servicios básicos y mejorar las condiciones de infraestructura en colonias con mayores necesidades.

Ecatepec busca reducir problemas de agua e inundaciones

En los últimos años, Ecatepec ha enfrentado múltiples problemas relacionados con el suministro de agua potable y saturación de drenajes, situación que incluso ha derivado en protestas vecinales y afectaciones durante lluvias intensas.

Con este paquete de obras, el municipio pretende reforzar su infraestructura hidráulica, mejorar el funcionamiento del drenaje y disminuir afectaciones en comunidades donde el acceso al agua continúa siendo una de las principales demandas ciudadanas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.