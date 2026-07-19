Toluca propone un sistema que permitirá rastrear camiones durante un asalto

El transporte público de Toluca enfrenta una ola de asaltos que preocupa a choferes y usuarios de las unidades. La entidad evalúa una herramienta digital que conectaría de forma directa los camiones de pasajeros con el Centro de Mando municipal, sin que trascienda aún el número exacto de unidades que participarían en la primera etapa.

El gobierno municipal ofreció la instalación gratuita del sistema de botones de pánico a los concesionarios del transporte colectivo. La propuesta forma parte de la coordinación que Toluca mantiene con transportistas organizados en cámaras del sector, aunque el esquema completo de despliegue todavía no se hace público en su totalidad..

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¿Cómo funciona el sistema de botones de pánico para camiones en Toluca?

El mecanismo de los botones de pánico permiten que, ante una situación de riesgo dentro del camión, el operador active una alerta inmediata hacia el C4 municipal. Esa señal activa de forma automática las cámaras de videovigilancia de la zona por donde circula la unidad.

Con este enlace, las corporaciones de seguridad buscan reducir los tiempos de respuesta y agilizar la detención de los responsables. El objetivo es que la policía municipal intervenga en el perímetro del hecho antes de que los sujetos escapen de la zona.

La evidencia que recopila el sistema se integra a las carpetas de investigación ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Toluca busca así que el seguimiento de cada asalto derive en sentencias condenatorias y no en expedientes archivados.

El botón de pánico de Toluca conecta los camiones con el C4 municipal. (Carmen Sánchez/adn40)

¿Qué papel juega Canapat en la coordinación con Toluca?

El Ayuntamiento de Toluca invitó a los integrantes de Canapat a sumar sus unidades al proyecto mediante la instalación de botones de pánico en los camiones de pasajeros. La cámara reúne a distintas líneas de transporte urbano que operan en la capital del Estado de México.

El edil indicó que, una vez definido el número de concesionarios participantes, el municipio hará pública esa información. Toluca mantiene además un seguimiento a los procesos judiciales de personas detenidas por la Policía Municipal en hechos relacionados con el transporte.

La implementación no exige infraestructura compleja, ya que solo requiere un dispositivo con internet. Esa característica busca facilitar la operación diaria para los operadores y acelerar la respuesta ante cualquier situación de riesgo.

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