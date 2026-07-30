“Quieren silenciar a México”: Oposición cuestiona lineamientos de las audiencias y advierte censura

Los Lineamientos Generales para la Protección de Derechos de las Audiencias, presentados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y sometidos a consulta pública, continuan generando reacciones de desacuerdo. Legisladores de oposición, aseguran que el proyecto podría abrir la puerta a la autocensura y a una mayor intervención del Estado en los contenidos difundidos por los medios de comunicación.

El diputado y Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes, calificó como “absurdos” algunos de los criterios planteados en el proyecto y sostuvo que la propuesta parte de una idea equivocada al intentar separar de forma estrictacla opinión de la información.

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¿Qué cuestiona Gibrán Ramírez sobre los lineamientos de las audicencias?

Durante declaraciones en el Senado, Gibrán Ramírez Reyes afirmó que toda información implica un proceso editorial, por lo que exigir una separación absoluta entre hechos y opiniones resulta inviable en la práctica periodística.

El legislador también considero que, si las reglas propuestas se aplicaran de la misma forma a la comunicación gubernamental, las conferencias matutinas del Gobierno también tendrían que rectificar diariamente información imprecisa o incorrecta.

Asimismo, señaló que, antes de impulsar nuevas reglas para los medios, el Gobierno Federal debería establecer mecanismos de supervisión para su propia comunicación institucional. A su juicio, el proyecto podría incentivar que periodistas y medios opten por autocensurarse para evitar procedimientos administrativos o sanciones.

Rubén Moreira acusa intento de controlar la información

Por su parte, el coordinador de diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez sostiene que los lineamientos representan un riesgo para la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información plural.

El legislador afirmó que el proyecto permitiría ejercer presión sobre concesionarios mediante multas y restricciones administrativas, además de cuestionar la independencia de la CRT, debido a que la consulta pública fue anunciada desde la conferencia matutina del Ejecutivo.

Moreira también calificó la consulta pública como insuficiente para garantizar un debate amplio con especialistas, académicos y representantes de los medios de comunicación.

Polémica por Lineamientos de las Audiencias

Los lineamientos permanecerán en consulta pública, periodo en el que ciudadanos, especialistas, profesionales y organizaciones, podrán presentar observaciones antes de qué la CRT determine la versión definitiva del documento.

La oposición señala que los lineamientos de las audiencias generan incertidumbre sobre los límites entre la regulación y la libertad editorial. El debate continúa abierto ya que estos lineamientos amenazan a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico en Mexico.

PAN acusa riesgo de censura: México rumbo a regímenes autoritarios

Por su parte, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, aseguró que los intentos del gobierno por regular la conversación pública representan un riesgo para la libertad de expresión y la democracia; en ese contexto afirmó que: “cuando un gobierno pretende controlar la conversación pública, lo que realmente busca es evitar el escrutinio de la ciudadanía. La censura nunca resuelve los problemas; únicamente intenta ocultarlos“.

¡Morena quiere silenciar a México! Pero en el PAN defenderemos la libertad de expresión. 🇲🇽#Boletín 🗞️ pic.twitter.com/BnGzrqilNz — Acción Nacional (@AccionNacional) July 30, 2026

En su comunicado, Romero reiteró que Acción Nacional defenderá el derecho de periodistas, ciudadanos, académicos y creadores de contenido a expresarse sin presiones del poder. Además, advirtió que la democracia no solo se protege en las urnas, sino garantizando que todas las voces, incluso las críticas al gobierno, puedan ser escuchadas.

El dirigente panista alertó que México podría acercarse a modelos como Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde, dijo, existe un fuerte control estatal sobre los medios de comunicación y la información: “La censura comienza cuando un gobierno cree que puede decidir qué puede decir la gente. En Acción Nacional nunca vamos a aceptar un México donde se castigue la crítica o se premie el silencio”.

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