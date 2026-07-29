Seguirán las lluvias de hasta 50 mm en el Edomex por 48 horas: el SMN alerta a todos estos municipios

El Estado de México mantendrá condiciones para lluvias fuertes durante las próximas 48 horas, de acuerdo con el pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La dependencia prevé precipitaciones de 25 a 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 40 km/h, afectando a municipios de las regiones centro, oeste y suroeste como Toluca, Metepec, Atenco, Valle de Bravo, Amanalco, Tejupilco, entre otras.

Por lo anterior, autoridades meteorológicas y de Protección Civil prevén encharcamientos, inundaciones y afectaciones en distintas regiones de la entidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué municipios del Edomex tendrán más lluvias en los próximos días?

De acuerdo con el pronóstico regional del SMN para el Valle de México, este fenómeno se mantendrá durante al menos las próximas 48 horas, aunque las regiones con mayor potencial de lluvia cambiarán conforme avance la semana. Los municipios que aparecen a continuación corresponden a las zonas geográficas donde se esperan las precipitaciones más importantes.

Miércoles 29 de julio (centro y oeste)

Región centro

Toluca

Metepec

Lerma

San Mateo Atenco

Zinacantepec

Almoloya de Juárez

Tenango del Valle

Región oeste

Valle de Bravo

Villa Victoria

Villa de Allende

Amanalco

Donato Guerra

Temascaltepec

Jueves 30 de julio (oeste y suroeste)

Región oeste

Valle de Bravo

Villa Victoria

Villa de Allende

Amanalco

Donato Guerra

Región suroeste

Tejupilco

Luvianos

Tlatlaya

Amatepec

Sultepec

Zacualpan

Viernes 31 de julio (centro y suroeste)

Región centro

Toluca

Metepec

Lerma

Zinacantepec

Tenango del Valle

Región suroeste

Tejupilco

Luvianos

Tlatlaya

Amatepec

Sultepec

Zacualpan

Además de las precipitaciones, el SMN prevé ambiente fresco durante la mañana, temperaturas frías en zonas altas del Estado de México y cielo mayormente nublado por la tarde. Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento de hasta 40 km/h, principalmente entre la tarde y la noche.

En la imagen se muestran los sistemas #Meteorológicos que determinarán, durante este miércoles, las condiciones del tiempo en #México ⬇️ pic.twitter.com/xGCxONQZUT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 29, 2026

¿Qué riesgos provocarán las lluvias y qué recomendaciones emitieron las autoridades?

El SMN advirtió que las lluvias de hasta 50 milímetros pueden generar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves en áreas de pendiente y reducción de la visibilidad para quienes circulen por carreteras o avenidas. Las rachas de viento también podrían ocasionar la caída de ramas, árboles y anuncios.

Entre las principales recomendaciones de Protección Civil y de las autoridades meteorológicas se encuentran:

Evitar cruzar calles o corrientes con acumulación de agua.

Conducir con precaución y disminuir la velocidad durante la lluvia.

Mantener limpias coladeras y desagües cercanos a viviendas y negocios.

Asegurar objetos que puedan ser derribados por el viento.

No refugiarse debajo de árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

Mantenerse informado a través de los avisos oficiales del SMN y de Protección Civil estatal.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indica que las condiciones de inestabilidad continuarán sobre el centro del país debido a la combinación de canales de baja presión, ingreso de humedad y otros sistemas atmosféricos.

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la población a seguir las actualizaciones meteorológicas y atender cualquier aviso preventivo que pudiera emitirse en las próximas horas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.