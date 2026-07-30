Es oficial por el Congreso de Jalisco: la nueva medida que impactará en el servicio de agua en el estado

La crisis del agua en Jalisco llega al pleno legislativo del Congreso local con una serie de acuerdos que buscan fortalecer la infraestructura hidráulica del estado. La Comisión de Hacienda y Presupuestos, que encabeza la diputada Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, presenta tres exhortos legislativos dirigidos a distintas autoridades para recuperar recursos destinados al abastecimiento de agua en la entidad.

El planteamiento incluye a municipios y dependencias públicas como deudores, además de contemplar aportes federales pendientes por programas de estímulo hidráulico. Los recursos que se recuperen alimentarán un fondo de compensación para obras de infraestructura, sujeto a reglas de transparencia, cuyo monto exacto se detalla más adelante.

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¿Qué exhortos presenta el Congreso de Jalisco para el agua?

El primer exhorto plantea fortalecer la recuperación de cartera vencida por consumo de agua entre grandes usuarios, incluidos municipios y dependencias públicas. Los recursos que se cobren integrarán un fondo de compensación sujeto a reglas de transparencia y rendición de cuentas para obras hidráulicas en Jalisco.

El segundo exhorto pide a las dependencias federales que regularicen los adeudos pendientes por consumo de agua en el estado. Legisladores locales señalan que oficinas como el ISSSTE, la CFE y la Secretaría del Bienestar concentran parte de esa deuda con el organismo operador.

El tercer punto exhorta a la Federación a reintegrar a Jalisco recursos de programas de estímulo por el uso de aguas nacionales, además de incluir al estado en planes federales de infraestructura hídrica. Legisladores locales calculan en más de mil 200 millones de pesos los adeudos que buscan recuperar entre municipios, dependencias y organismos federales.

SIAPA beneficiará a cerca de 600 colonias con problemas de calidad del agua (Getty Images)

¿Cómo aplica el descuento del 80% del SIAPA en Jalisco?

El Congreso de Jalisco aprueba, además de los exhortos, un descuento del 80% en el recibo del agua para usuarios afectados por la mala calidad del servicio. El beneficio aplica a colonias con quejas documentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) y por reportes propios del SIAPA.

El apoyo alcanza a viviendas y pequeños comercios con consumo mensual de hasta 25 metros cúbicos, mientras las grandes industrias quedan fuera del esquema. El SIAPA debe publicar el listado oficial de colonias beneficiadas, que la CEDHJ integra con quejas recibidas desde diciembre de 2024.

Los usuarios interesados deben acreditar la afectación y realizar su solicitud en las oficinas del SIAPA, ya que el trámite no opera de forma automática para todos los casos. Quienes ya cubren su recibo completo reciben el ajuste como saldo a favor en su siguiente facturación.

Los habitantes de Jalisco con adeudos también pueden aprovechar descuentos de hasta 100% en recargos si se ponen al corriente antes de octubre.

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