Adiós a los cortes en la carretera Toluca-Taxco por obras: el 31 de julio volvería a la normalidad y este es el tramo que se rehabilitará

Todos los conductores que se trasladen por la carretera Toluca-Taxco deberán conducir con mayor precaución durante los próximos días debido al cierre de dos rampas de emergencia o de frenado, rumbo a Taxco, por trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con el Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el Estado de México, se informó que las rampas de los kilómetros 39+400 y 44+100 volverían a operar hasta finales de mes.

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¿Cuándo volverán a operar las rampas de la Toluca-Taxco?

Según la misma dependencia, la reapertura está programada para el viernes 31 de julio, una vez que terminen los trabajos de mantenimiento. Sin embargo, la SICT no ha informado a qué hora volverán a funcionar, por lo que será necesario esperar la confirmación oficial.

Por ahora, la carretera puede seguir utilizándose de manera ordinaria, ya que las únicas afecciones a la circulación se concentran únicamente en las dos rampas de frenado.

¿En qué tramo de la carretera se realizan los trabajos?

Las rampas se encuentran en el tramo Tenango-Tenancingo, en el sentido que conduce hacia Taxco:

Kilómetro 39+400

Kilómetro 44+100

Sentido 1, con dirección a Taxco

Respecto a los cambios o trabajos de mantenimiento, la dependencia solo informó que se realizan tareas mayores, pero no detalló si las labores incluyen cambio del material de frenado, reparación del acceso, limpieza o renovación de señalamientos.

🛑 AVISO VIAL: RAMPAS EN MANTENIMIENTO 🛑



​Amigo transportista y automovilista, seguimos trabajando en la carretera federal Toluca-Taxco. Las rampas de frenado del tramo Tenango-Tenancingo (sentido a Taxco) en los km 39+400 y 44+100 estarán en reparación hasta el 31 de julio. 🗓️… pic.twitter.com/5gVGgcSIzm — Centro SICT Estado de México (@SICTEdoMex) July 15, 2026

¿Por qué cerraron las rampas si son para emergencias y que se recomienda al circular por la zona?

De acuerdo con el Centro SICT Estado de México, estas rampas necesitan revisiones y mantenimiento para responder cuando un vehículo pierde los frenos. Su operación depende de que la cama de frenado, el acceso, el drenaje y los señalamientos se encuentren en buenas condiciones.

Por lo anterior, y ante los actuales trabajos de mantenimiento, se hizo un llamado a todos los automovilistas que no podrán hacer uso de las rampas:

Revisar el sistema de frenos

Reducir la velocidad antes del descenso

Respetar los límites establecidos

Utilizar el freno de motor

Evitar el sobrecalentamiento de las balatas

Seguir los señalamientos y las indicaciones del personal

Para conocer cualquier cambio en la fecha de reapertura, conviene consultar la cuenta oficial del Centro SICT Estado de México en X, @SICTEdoMex, donde la dependencia publica avisos sobre obras y afectaciones carreteras.

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