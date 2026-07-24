Adiós a los cortes en la carretera Toluca-Taxco por obras: el 31 de julio volvería a la normalidad y este es el tramo que se rehabilitará

Todos los conductores que se trasladen por la carretera Toluca-Taxco deberán conducir con mayor precaución durante los próximos días debido al cierre de dos rampas de emergencia o de frenado, rumbo a Taxco, por trabajos de mantenimiento.
De acuerdo con el Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el Estado de México, se informó que las rampas de los kilómetros 39+400 y 44+100 volverían a operar hasta finales de mes.
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¿Cuándo volverán a operar las rampas de la Toluca-Taxco?
Según la misma dependencia, la reapertura está programada para el viernes 31 de julio, una vez que terminen los trabajos de mantenimiento. Sin embargo, la SICT no ha informado a qué hora volverán a funcionar, por lo que será necesario esperar la confirmación oficial.
Por ahora, la carretera puede seguir utilizándose de manera ordinaria, ya que las únicas afecciones a la circulación se concentran únicamente en las dos rampas de frenado.
¿En qué tramo de la carretera se realizan los trabajos?
Las rampas se encuentran en el tramo Tenango-Tenancingo, en el sentido que conduce hacia Taxco:
- Kilómetro 39+400
- Kilómetro 44+100
- Sentido 1, con dirección a Taxco
Respecto a los cambios o trabajos de mantenimiento, la dependencia solo informó que se realizan tareas mayores, pero no detalló si las labores incluyen cambio del material de frenado, reparación del acceso, limpieza o renovación de señalamientos.
¿Por qué cerraron las rampas si son para emergencias y que se recomienda al circular por la zona?
De acuerdo con el Centro SICT Estado de México, estas rampas necesitan revisiones y mantenimiento para responder cuando un vehículo pierde los frenos. Su operación depende de que la cama de frenado, el acceso, el drenaje y los señalamientos se encuentren en buenas condiciones.
Por lo anterior, y ante los actuales trabajos de mantenimiento, se hizo un llamado a todos los automovilistas que no podrán hacer uso de las rampas:
- Revisar el sistema de frenos
- Reducir la velocidad antes del descenso
- Respetar los límites establecidos
- Utilizar el freno de motor
- Evitar el sobrecalentamiento de las balatas
- Seguir los señalamientos y las indicaciones del personal
Para conocer cualquier cambio en la fecha de reapertura, conviene consultar la cuenta oficial del Centro SICT Estado de México en X, @SICTEdoMex, donde la dependencia publica avisos sobre obras y afectaciones carreteras.
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