Confirmado en Toluca: este es el plazo que tardará la rehabilitación del Camino al Refugio para la conexión de Santiago Tlacotepec

Después de años de daños y poco mantenimiento, el Camino al Refugio, en la comunidad de Santiago Tlacotepec, será rehabilitado para mejorar la conexión de la comunidad, informó el Gobierno de Toluca. Los trabajos se llevarán a cabo entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Los Cuervos, uno de los tramos más utilizados de la zona, y tendrá un tiempo de duración de cerca de 3 meses.
De acuerdo con las autoridades municipales, esta vialidad es un enlace estratégico para Santiago Tlacotepec y San Juan Tilapa, además de facilitar los traslados hacia el municipio de Metepec. Asimismo, el proyecto busca beneficiar a más de 23 mil habitantes de la zona.
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¿Qué incluye la rehabilitación del Camino al Refugio?
Según información del Ayuntamiento de Toluca, los trabajos contemplan:
- Reparación y nivelación del tramo afectado
- Rehabilitación de la base y la subbase
- Colocación de una nueva carpeta asfáltica
- Limpieza y retiro de escombros acumulados
- Liberación de puntos que dificultaban el paso y afectaban el drenaje
- Instalación de señalización básica
- Acciones para mejorar la seguridad y la accesibilidad
La intervención permitirá recuperar la superficie de rodamiento y facilitar el paso de vehículos y peatones. Sin embargo, el gobierno municipal todavía no ha informado si habrá cierres totales, horarios de trabajo o rutas alternas durante los tres meses que durará la obra.
¿Qué otras obras comenzarán en Toluca?
De acuerdo con información oficial, en Cacalomacán comenzó la segunda etapa de la calle El Nevado, entre Cedro y Calzada de los Misterios. Una vez concluida, la vialidad quedará conectada desde la Calzada del Pacífico hasta el centro de la comunidad. El Gobierno de Toluca estima que beneficiará a más de 8 mil habitantes y cerca de 2 mil viviendas.
Por otra parte, en San Cristóbal Huichochitlán se construirá un Sendero Seguro sobre la avenida Manuel Buendía Téllez Girón. El proyecto tendrá una longitud de 3 mil 157 metros e incluirá:
- Iluminación de doble brazo tipo vela
- Rehabilitación de banquetas
- Mejoras en la superficie de rodamiento para reforzar la seguridad de peatones y automovilistas
Mientras tanto, en San Pablo Autopan se intervendrá la avenida Manuel Gómez Pedraza, entre Nicolás Bravo y José Vicente Villada. Esta vialidad funciona como acceso a:
- La estación de Bomberos
- La Ciudad Deportiva
- El panteón de la comunidad
- El Cerro del Perico
De acuerdo con el Ayuntamiento, los trabajos en el Edomex abarcarán poco más de un kilómetro e incluirán:
- Carpeta asfáltica
- Guarniciones
- Banquetas
En total, se intervendrán aproximadamente 9 mil 235 metros cuadrados.
Asimismo, se realizarán pavimentaciones con concreto ecológico en calles de las delegaciones:
- Del Parque
- Adolfo López Mateos
- San Mateo Oxtotitlán
En algunos puntos también se sustituirán tomas domiciliarias y descargas sanitarias dañadas.
Además, el director general de Obras Públicas, Maximino Bueno Gutiérrez, informó que el programa contempla la construcción de techumbres en distintos planteles educativos del municipio.
¿Cuánto costará la rehabilitación?
Según el listado oficial del FAIS 2026 de Toluca, la rehabilitación del Camino al Refugio tendrá una inversión de 18 millones 401 mil 775.91 pesos.
Los recursos provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) y se destinarán a mejorar las condiciones de esta vialidad.
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