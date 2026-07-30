Confirmado en Toluca: este es el plazo que tardará la rehabilitación del Camino al Refugio para la conexión de Santiago Tlacotepec

Después de años de daños y poco mantenimiento, el Camino al Refugio, en la comunidad de Santiago Tlacotepec, será rehabilitado para mejorar la conexión de la comunidad, informó el Gobierno de Toluca. Los trabajos se llevarán a cabo entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Los Cuervos, uno de los tramos más utilizados de la zona, y tendrá un tiempo de duración de cerca de 3 meses.

De acuerdo con las autoridades municipales, esta vialidad es un enlace estratégico para Santiago Tlacotepec y San Juan Tilapa, además de facilitar los traslados hacia el municipio de Metepec. Asimismo, el proyecto busca beneficiar a más de 23 mil habitantes de la zona.

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¿Qué incluye la rehabilitación del Camino al Refugio?

Según información del Ayuntamiento de Toluca, los trabajos contemplan:

Reparación y nivelación del tramo afectado

Rehabilitación de la base y la subbase

Colocación de una nueva carpeta asfáltica

Limpieza y retiro de escombros acumulados

Liberación de puntos que dificultaban el paso y afectaban el drenaje

Instalación de señalización básica

Acciones para mejorar la seguridad y la accesibilidad

La intervención permitirá recuperar la superficie de rodamiento y facilitar el paso de vehículos y peatones. Sin embargo, el gobierno municipal todavía no ha informado si habrá cierres totales, horarios de trabajo o rutas alternas durante los tres meses que durará la obra.

¿Qué otras obras comenzarán en Toluca?

De acuerdo con información oficial, en Cacalomacán comenzó la segunda etapa de la calle El Nevado, entre Cedro y Calzada de los Misterios. Una vez concluida, la vialidad quedará conectada desde la Calzada del Pacífico hasta el centro de la comunidad. El Gobierno de Toluca estima que beneficiará a más de 8 mil habitantes y cerca de 2 mil viviendas.

Por otra parte, en San Cristóbal Huichochitlán se construirá un Sendero Seguro sobre la avenida Manuel Buendía Téllez Girón. El proyecto tendrá una longitud de 3 mil 157 metros e incluirá:

Iluminación de doble brazo tipo vela

Rehabilitación de banquetas

Mejoras en la superficie de rodamiento para reforzar la seguridad de peatones y automovilistas

Mientras tanto, en San Pablo Autopan se intervendrá la avenida Manuel Gómez Pedraza, entre Nicolás Bravo y José Vicente Villada. Esta vialidad funciona como acceso a:

La estación de Bomberos

La Ciudad Deportiva

El panteón de la comunidad

El Cerro del Perico

De acuerdo con el Ayuntamiento, los trabajos en el Edomex abarcarán poco más de un kilómetro e incluirán:

Carpeta asfáltica

Guarniciones

Banquetas

En total, se intervendrán aproximadamente 9 mil 235 metros cuadrados.

Asimismo, se realizarán pavimentaciones con concreto ecológico en calles de las delegaciones:

Del Parque

Adolfo López Mateos

San Mateo Oxtotitlán

En algunos puntos también se sustituirán tomas domiciliarias y descargas sanitarias dañadas.

Además, el director general de Obras Públicas, Maximino Bueno Gutiérrez, informó que el programa contempla la construcción de techumbres en distintos planteles educativos del municipio.

¿Cuánto costará la rehabilitación?

Según el listado oficial del FAIS 2026 de Toluca, la rehabilitación del Camino al Refugio tendrá una inversión de 18 millones 401 mil 775.91 pesos.

Los recursos provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) y se destinarán a mejorar las condiciones de esta vialidad.

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