Confirmado en Toluca, Edomex: la carretera La Marquesa-Tenango del Valle llega al 82% de avance y anuncian cuándo entraría en funcionamiento

En el Valle de Toluca, miles de automovilistas esperan noticias sobre el futuro de una vía que conecta a seis municipios del Edomex con la capital del Estado de México. La Junta de Caminos presenta un reporte del avance en la rehabilitación y evita confirmar la fecha exacta de la entrega total del proyecto.

La vialidad forma parte de un plan de infraestructura estatal que prioriza la conectividad entre Toluca y el sur del territorio mexiquense y conecta con zonas de alto tránsito turístico. Autoridades locales insisten en que la obra beneficiará a comunidades que dependen del transporte diario hacia destinos como Chalma y Malinalco, sin dar cifras específicas todavía.

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¿Qué avance reporta la carretera Ocoyoacac-Tenango del Valle en Edomex?

La rehabilitación de la carretera Ocoyoacac-Tenango del Valle alcanza un avance del 82% en sus 39.7 kilómetros de longitud. Los trabajos incluyen fresado, mezcla asfáltica y balizamiento de la superficie, además de limpieza de cunetas y cambio de señalización en toda la vía.

Joel González Toral, titular de la Junta de Caminos, estima que Edomex podrá inaugurar la vía este mismo mes de julio. El funcionario evita comprometerse con una fecha exacta y atribuye el margen a factores climáticos propios de la temporada de lluvias.

La obra forma parte de la estrategia de movilidad del Valle de Toluca y busca reducir hasta 40 minutos los traslados diarios de más de 80 mil vehículos. Edomex prioriza esta vialidad porque conecta a seis municipios con la capital mexiquense y facilita el acceso a zonas turísticas.

carretera La Marquesa-Tenango del Valle La carretera Ocoyoacac-Tenango del Valle alcanza el 82% de avance y podría reabrir a finales de julio. (Gobierno de México)

¿Qué municipios del Edomex se benefician con la obra?

Seis municipios reciben de forma directa los beneficios de la obra. Ocoyoacac, Xalatlaco y Tianguistenco figuran primero en la lista, junto con Almoloya del Río, Texcalyacac y Tenango del Valle, y Edomex calcula que 192 mil mexiquenses mejorarán su movilidad diaria.

La vía también facilita el traslado de turistas hacia Chalma y Malinalco, dos destinos con alta afluencia religiosa y recreativa. El acceso a la zona de La Marquesa, popular por sus actividades al aire libre, mejora con la rehabilitación de la carretera.

Edomex no confirma una fecha oficial de inauguración, pese al pronóstico de julio anunciado por la Junta de Caminos. Vecinos de la zona exigen que se respeten los plazos anunciados y piden vigilancia ciudadana sobre el avance real de los trabajos.

Los conductores que circulan a diario por Ocoyoacac y Tenango del Valle deben considerar rutas alternas temporales mientras concluyen los trabajos de balizamiento. Edomex recomienda consultar la señalización vial vigente antes de tomar esta carretera durante julio.

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