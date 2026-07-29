Detuvieron a “El 20″, jefe regional del Cártel del Pacífico en Mazatlán; vinculado al “Culiacanazo”

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó la detención de Adrián “N”, mejor conocido como El 20, en Mazatlán, Sinaloa. Es señalado como jefe regional del Cártel del Pacífico y uno de los personajes principales en las agresiones para liberar a Ovidio Guzmán.

De acuerdo al comunicado oficial, Adrián “N” controlaba las zonas de Mazatlán, Villa Unión, El Palmito, El Rosario, La Concordia y Escuinapa, Sinaloa.

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“El 20″ está vinculado al “Culiacanazo” donde interfirió en la detención de Ovidio Guzmán

La dependencia federal informó que el detenido también es investigado por participar en la agresión contra elementos militares en septiembre de 2016, donde murieron cinco de ellos.

No obstante, es vinculado al Culiacanazo, tanto en 2019 como en 2023, donde habría sido parte fundamental de las agresiones a instalaciones y elementos del Ejército Mexicano durante la detención de Ovidio Guzmán, El Ratón e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

Durante la detención, el pasado martes 28 de julio, le aseguraron dos ametralladoras calibre 7.62, cuatro armas de fuego largas, 30 cargadores, dos mil 158 cartuchos, un vehículo y diverso equipo táctico.

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