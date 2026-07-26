La playa barata y cerca de Monterrey que puedes visitar este verano en agosto 2026 sin gastar de más

Monterrey no tiene salida al mar, pero sus carreteras acortan esa distancia: en pocas horas es posible llegar a la costa. Esto explica por qué, en temporada de verano, muchas familias regiomontanas buscan opciones cercanas y económicas para escapar al mar. Entre esas alternativas aparece Playa Bagdad, en Tamaulipas, ideal para quienes priorizan cuidar el gasto sin resignar un buen plan de playa.

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¿Cuánto se tarda en llegar a Playa Bagdad desde Monterrey y cuánto cuesta la entrada?

Desde la capital de Nuevo León hay que recorrer alrededor de 320 kilómetros, un viaje que en auto ronda entre 4 horas y 4 horas y media, según el tráfico y las condiciones del camino. Una diferencia frente a otros balnearios del Golfo: acceder a Playa Bagdad no suele tener costo, y se puede ingresar con alimentos y bebidas propias sin limitaciones.

El lugar también dispone de opciones de comida y hospedaje pensadas para distintos presupuestos, algo que sirve tanto para una salida de un solo día como para quedarse todo el fin de semana sin que el bolsillo se resienta.

¿Qué se puede hacer en Playa Bagdad y cuándo conviene visitarla?

El rasgo distintivo de este destino en Monterrey es una larga playa de arena, propicia para recorrerla a pie, descansar cerca del agua o compartir una comida al aire libre en familia. Muchos aprovechan también para meterse al mar, tomar sol y quedarse a ver el amanecer o el atardecer sobre el Golfo. Cuando hay más turismo, se suman puestos con comida del mar y bebidas, junto con espacios habilitados para instalar sombra o carpas.

En cuanto a la mejor época para ir, marzo y agosto marcan el rango de meses más recomendado para ir, gracias a las temperaturas altas propias de esa época. Si el objetivo es evitar multitudes, conviene ir en días de semana.

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