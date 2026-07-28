VIDEO: Fuerte accidente entre autobús y transporte público en Monterrey, Nuevo León, deja 10 personas lesionadas

Protección Civil de Nuevo León informó que resultaron heridas 10 personas tras un fuerte choque entre un autobús de pasajeros y una unidad de transporte público durante la mañana de este martes 28 de julio en la ciudad de Monterrey.

De acuerdo a la información oficial, el accidente vial ocurrió en las calles de Villagrán Norte y Arteaga poniente, esto en la zona centro de Monterrey.

Hasta el momento el saldo de víctimas es preliminar, ya que las autoridades siguen en la zona para rescatar a los afectados e investigar las causas del accidente.

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