Si al revisar tu acta de nacimiento 2026 notaste que es verde, roja o blanca, es normal que surja la duda sobre si sigue siendo válida o si necesitas tramitar una nueva. La diferencia en los colores ha generado confusión entre miles de personas, especialmente cuando deben realizar trámites.

Aunque muchos creen que cada tonalidad tiene un significado relacionado con su vigencia, la realidad es otra. Los cambios en los colores del acta de nacimiento responden a la evolución del documento y al proceso de unificación que implementó el Registro Civil en todo el país.

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¿Qué significa el color de tu acta de nacimiento y cuál es la válida para este 2026?

Desde 2015, México cuenta con un Formato Único de Acta de Nacimiento. Sin embargo, las oficialías continuaron utilizando el papel valorado que tenían disponible, por lo que todavía es posible encontrar actas en distintos colores.

El acta color rojo o sepia corresponde al formato anterior que se utilizó durante varios años; la verde es el diseño estandarizado vigente en todas las entidades del país, mientras que la blanca es la versión certificada que puede descargarse e imprimirse desde el portal oficial.

De acuerdo con las autoridades, sin importar el color, todas las actas de nacimiento conservan su validez para realizar trámites en instituciones públicas y privadas. No obstante, algunas dependencias pueden solicitar una versión actualizada o certificada, la cual puede obtenerse fácilmente a través de internet.

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