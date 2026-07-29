Buscan a Leshmy Saddai Ruíz de 16 años en Ecatepec, Edomex; activan Alerta Amber

¿La reconoces? La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió una ficha de búsqueda con Alerta Amber para dar con el paradero de Leshmy Saddai Ruíz Galindo, una joven de 16 años que fue vista por última vez el 25 de julio.

Las autoridades informaron que la adolescente habría desaparecido al salir de su domicilio en Ecatepec de Morelos, Estado de México (Edomex), y desde entonces se desconoce su paradero.

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Ficha de búsqueda de Leshmy Saddai Ruíz Galindo, desaparecida en Edomex

La ficha de búsqueda describe a Leshmy Saddai como una joven de complexión delgada que mide 1.62 metros, es de tez blanca y ojos cafés oscuros.

Como seña particular tiene una perforación en la ceja izquierda, otra en el ombligo, así como un lunar en la rodilla derecha.

La última vez que fue vista con vida en el municipio de Ecatepec vestía una sudadera color negra, top color blanco con rojo rayado, bermuda de mezclilla color negro, así como tenis color beige con vivos en azules.

Si tienes alguna información que ayude a dar con su paradero, te puedes comunicar a los siguientes números:

Emergencias nacional : 911

: 911 Locatel CDMX : (55) 5658 1111

: (55) 5658 1111 Locatel Edomex : (722) 167 8808

: (722) 167 8808 Alerta Amber México : 800 00 854 00

: 800 00 854 00 Alerta Amber Edomex: 800 89 029 40

¿Cómo solicitar la Alerta Amber en Edomex?

Si vives en el Estado de México y necesitas que se active la Alerta Amber por la desaparición de un menor de edad, debes levantar la denuncia ante el Ministerio Público de la entidad del Valle de México.

Ahí te pedirán toda la información necesaria para la ficha de búsqueda, además de fotografía reciente del niño, niña o adolescente que buscas.

Una vez que concluya este trámite, las autoridades harán la recolección de datos y valorarán el riesgo en el que se encontraría el menor de edad en conjunto con la Fiscalía del Edomex, en este caso. Si lo consideran pertinente, entonces se activará la alerta, misma que se difundirá en medios de comunicación y la población.

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