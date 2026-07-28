Mario Marín deja “EL Altiplano”: le conceden prisión domiciliaria por caso Lydia Cacho

El proceso judicial contra Mario Marín, exgobernador de Puebla dio un nuevo giro: el exmandatario estatal abandonó Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “El Altiplano”, luego de que una autoridad judicial le concediera el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria, mientras continúa el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho.

La defensa de Marín obtuvo un amparo a la argumentar problemas de salud y que el exgobernador tiene más de 70 años; sin embargo esta resolución no representa una absolusión ni el cierre del caso, sino únicamente una modificación en las condiciones bajo las cuales enfrenta el proceso.

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¡Increíble! 👀🚨 ¿Ya salió el “Gober Precioso”? En redes sociales y diversos medios trascendió que el exgobernador de Puebla, Mario Marín, habría salido del penal del Altiplano. Cabe recordar que el propio gobernador, Alejandro Armenta, formó parte del gabinete marinista y a… pic.twitter.com/bfzu9LQVZK — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 28, 2026





¿Por qué está procesado Mario Marín?

El caso se remonta al año 2005, cuando la periodista Lydia Cacho públicó el llibro, “Los demonios del Edén”, una investigación que denunció a una presunta red explotación sexual infantil en la que se señalaba a empresarios como Kamel Nassif y Jean Succar Kuri.

Después de la publicación, Cacho fue detenida en Cancún, por una denuncia de difamación y trasladada por carretera a Puebla. Durante ese recorrido, denunció haber sido víctima de tortura y tratos crueles, hechos por los que años después la Fiscalía inició acciones penales contra Mario Marín, señalado de haber ordenado el operativo.

El caso adquirió relevancia nacional cuando se difundió una conversación telefónica atribuída a Marín y a Kamel Nacif, en la que el entonces gobernador hacía referencia al trato dado a la periodista: “pinche coscorrón” a Lydia porque “en Puebla se respeta la ley”.

¿Qué sigue en el caso Lydia Cacho?

Aunque Mario Marín ya no permanecerá en el penal de El Altiplano, el proceso judicial continúa y será el Poder Judicial el encargado de determinar si existe responsabilidad penal por los delitos que se le imputan.

El caso Lydia Cacho se convirtió en uno de los principales referentes de la lucha por la libertad de expresión, la protección de periodistas y el combate a la impunidad en México. La periodista también ha denunciado amenazas y agresiones posteriores a la publicación de su investigación, por lo que se ha vivido periodos fuera del país bajo medidas de protección.

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