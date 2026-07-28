UNAM emitirá recomendación por irregularidades en examen de admisión esta semana

Tras la polémica generada por los resultados del examen, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 inició de manera inmediata los trabajos para garantizar certeza y transparencia a la sociedad.

Ante la urgencia del caso, la institución detalló que esta misma semana la Comisión formulará una recomendación para asegurar que el proceso de ingreso se apegue estrictamente a los principios de inclusión, equidad, ética y a los valores universitarios.

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A nueve días del inicio formal de clases, señaló además, solicitar a diferentes instancias de la propia universidad las evidencias que ha considerado relevantes para su análisis.

Instalada en sesión permanente, dijo, la comisión propondrá opciones de caminos futuros y ahondará en la investigación de lo ocurrido con la finalidad de brindar a la institución información útil para deslindar posibles responsabilidades.

El comunicado fue firmado por el doctor Eduardo Bárzana García, quien se desempeña como presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.

Mientras tanto, los procesos de inscripción se encuentran suspendidos hasta que la Comisión emita un veredicto que, esperan, sea antes del 10 de agosto, día en que comienza el ciclo escolar en la Máxima Casa de Estudios.

Este mismo martes, la Universidad desmintió las versiones sobre la repetición del examen de ingreso de este año. Dichas versiones circularon en redes sociales. Hizo un llamado a los aspirantes a no difundir información falsa.

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