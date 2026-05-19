¿Lo has visto? La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó la Alerta Amber para localizar a Elías Zamora Pastein, quien fue visto por última vez el lunes 18 de mayo de 2026 en el municipio de Ecatepec.

Las autoridades emitieron una ficha de búsqueda este martes 19, en donde detallaron que el menor salió de su domicilio en compañía de su madre, pero no han tenido información y temen que sea víctima de un delito.

Alerta Amber Edomex El menor desapareció en compañía de su madre; ambos fueron vistos por última vez en Ecatepec, Edomex (Fiscalía Edomex)

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Ficha de búsqueda de Elías Zamora Pastein

Se trata de un menor de dos años edad, mide 0.84 metros y pesa alrededor de 10.5 kilógramos. Además, tiene complexión mediana, cara redonda, tez blanca y cejas pobladas. Como seña particular tiene una cicatriz en la frente.

La última vez que fue visto vestía una playera color gris, overol de mezclilla color azul claro y tenis color blanco con franjas color negro.

Fichas de búsqueda activas en Edomex hoy 19 de mayo

Paralelamente, las autoridades mantienen fichas de búsqueda activas para los siguientes menores, mismos que coinciden en el municipio donde desaparecieron:

Mayte Betzabe García Llevenes , de 15 años, vista por última vez el 18 de mayo en Ecatepec, Edomex

, de 15 años, vista por última vez el 18 de mayo en Ecatepec, Edomex Brandon Alejandro Castañeda López , de 17 años, visto por última vez el 13 de mayo en Ecatepec, Edomex

, de 17 años, visto por última vez el 13 de mayo en Ecatepec, Edomex Brithey Yicet Corredor Velandia , de 15 años, visto por última vez el 15 de mayo en Ecatepec, Edomex

, de 15 años, visto por última vez el 15 de mayo en Ecatepec, Edomex Yahel Mejía Pérez, de 12 años, visto por última vez el 15 de mayo en Ecatepec, Edomex

Personas localizadas en Edomex durante la última semana

Asimismo, estas son las personas localizadas en Edomex:

Andrea Yoselin Mejía Miguel

Estrella Lizbeth Cerón Espinosa

Arleth Gutiérrez Galiendo

Giovanni Einar García Gutiérrez

Zoe Aracely Juárez Espinoza de los Monteros

Melody Jocelin Juárez Espinoza de los Monteros Heredia

Citlali Valdés Mendoza

Diana Karen Hernández Becerril

José Ángel Solis Ramírez

Ángel Adolfo Romero González

Números para reportar una desaparición en Edomex

Si tienes algún reporte o información de Elías Zamora o de algún menor desaparecido en el Estado de México, estos son los números donde debes de comunicarte:

911 número de emergencia nacional

número de emergencia nacional Locatel CDMX: (55) 5658 1111

Locatel Edomex: (722) 167 88 08

Alerta Amber México: 800 00 854 00

Alerta Amber Edomex: 800 89 029 40

Cualquier dato es clave para dar con el paradero de los menores, así que tu ayuda es muy importante.

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