Desaparece Samantha Arlette Romero de 10 años en alcaldía Tlalpan, CDMX; activan Alerta Amber

¿La reconoces? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó una fecha de búsqueda con Alerta Amber para dar con el paradero de Samantha Arlette Romero Sánchez, una menor de 10 años quien fue vista por última vez el 11 de julio.

Las autoridades informaron que la menor desapareció en la colonia Parque del Pedregal en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México (CDMX) mientras iba en compañía de su madre, Rocío Romero Martínez.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Samantha Arlette Romero Sánchez, de 10 años, vista por última vez el pasado 11 de julio, en la colonia Parque del Pedregal, alcaldía Tlalpan. pic.twitter.com/W01tDYO0RY — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 25, 2026

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Ficha de búsqueda de Samantha Arlette Romero, menor desaparecida en Tlalpan, CDMX

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la niña de 10 años con tres meses que mide 1.30 metros, es de complexión delgada y piel clara. Además, tiene el cabello castaño oscuro y ojos café.

La última vez que fue vista sólo se describe que llevaba puesta una sudadera blanca con una estrella. Como señas particulares se menciona que tiene pequeñas pecas debajo de los ojos, así como un lunar atrás de la oreja derecha.

Sobre su madre Rocío no se dio más información, salvo que tiene 34 años y que estaban juntas al momento de la desaparición.

En caso de que tengas alguna información, te puedes comunicar a los números (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082.

¿Qué es la Alerta Amber y por qué se activa en CDMX?

La Fiscalía General de la República (FGR) establece que la Alerta Amber es una herramienta de difusión de búsqueda, localización y recuperación de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

Para que se active este mecanismos se tienen que cumplir las siguientes características:

Menor de 18 años

Que el menor se encuentre en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad

inminente de sufrir daño grave a su integridad Que exista información suficiente del menor (dónde fue visto por última vez, nombre, edad, sexo, vestimenta, así como información relevante)

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