Onda tropical traerá lluvias fuertes a México; el calor extremo se mantendrá en el norte este 29 de julio

En un escenario de muchos contrastes por la onda tropical y un canal de baja presión, así será el clima en México para este miércoles 29 de julio y estar prevenido ante posibles cambios.

En el norte del país, la población continuará sofocada por las altas temperaturas que podrían superar los 45°C; mientras que, en el centro, sur y oriente las lluvias fuertes se harán presentes.

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Llega la onda tropical número 22 a México

Una nueva onda tropical (la 22) se aproximará al territorio nacional y pasará por la península de Yucatán, propiciando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, junto con descargas eléctricas en estados del oriente y sureste.

Esa misma onda tropical número 22 podría venir acompañada de granizo en el occidente, centro y sur de la República Mexicana. Estas serán las entidades de México con lluvias este miércoles 29 de julio:

Lluvias fuertes a muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias fuertes: Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche y Quintana Roo.

Además, el huracán Genevieve ya se aleja de las costas mexicanas, esto a pesar de haberse incrementado nuevamente a categoría 4.

🌀El #Huracán #Genevieve se intensificó nuevamente a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

🌀Debido a su distancia no afecta costas mexicanas. pic.twitter.com/LiUtaDDovU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 29, 2026

Continúan las altas temperaturas en la República Mexicana

Sin embargo, en momentos del día un anticiclón en niveles medios de la atmósfera provocará un ambiente caluroso a muy caluroso en las entidades de la zona norte de México.

La onda de calor prevalecerá en estados del territorio nacional y algunos superarán los 45°C. Estos serán los estados con altas temperaturas este miércoles 29 de julio:

Temperaturas superiores a 45°C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 35 a 40°C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Es importante señalar que para los estados que cuenten con lluvias fuertes y muy fuertes, podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, así como originar incremento en ríos y arroyos.

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