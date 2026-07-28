En el Centro Integral de Justicia de Altamira, la jueza María Ciria Mora vinculó a proceso a Danna Yanina, de 18 años, por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata ocurrido en una academia militarizada.

La audiencia se había interrumpido luego de una crisis nerviosa sufrida por parte de la imputada. Tras prolongarse por dos días, al final María Ciria Mora consideró que hay pruebas para señalarla como posible responsable.

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🚔 Vincularon a proceso a Danna Yanina "N" por el feminicidio de Dafne Zapata en el campamento militarizado en Tamaulipas pic.twitter.com/rx1DdpYqmK — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 29, 2026

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Vinculación a proceso de Danna Yanina por feminicidio de Dafne

Con las pruebas presentadas por la ministra Rosalba Hernández, la jueza determinó que fueron suficientes durante esta etapa inicial de las investigaciones para presumir la probable participación de Danna Yanina en este delito.

Aunque esto no significa una sentencia condenatoria, sino más bien, se permite seguir con la investigación. La vinculación a proceso de Danna Yanina se confirmó mediante el padre de Dafne al finalizar la audiencia.

¿Qué pasará con Danna Yanina?

Tras esta resolución, Danna Yanina estará en prisión preventiva, medida cautelar exigida desde que se realizó la primera audiencia. La joven de 18 años permanecerá en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

Fue el pasado 22 de julio cuando, tras la muerte de Dafne, la joven fue detenida y comenzó este proceso para encontrar a los responsables tras el fallecimiento de la menor en la academia militarizada.

Danna Yanina había acudido a las instalaciones del Ministerio Público para presentar una denuncia. Fue en ese momento cuando se le notificó y ejecutó la orden de aprehensión y fue la primera detenida formalmente en el caso.

Mara Paola Muñoz Rodríguez, perito particular de Psicología Jurídica, aseguró que pruebas realizadas señalan que Danna Yanina es otra de las víctimas en esa escuela militar.

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