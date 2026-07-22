Desapareció Yael Alexander Aguilar, tiene 17 años y fue visto por última vez en CDMX; esta es su ficha de búsqueda

¿Lo reconoces? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió la Alerta Amber para dar con el paradero de Yael Alexander Aguilar Franzoni, un adolescente de 17 años que fue visto por última vez en la colonia Postal, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, el joven desapareció el lunes 20 de julio y la denuncia fue recibida un día después, el martes 21, momento en que se emitió el mensaje para localizarlo; sin embargo, hasta el momento se desconoce su paradero.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Yael Alexander Aguilar Franzoni, de 17 años, visto por última vez el pasado 20 de julio, en la colonia Postal, alcaldía Benito Juárez. pic.twitter.com/ZQy2xl1KQZ — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 21, 2026

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Ficha de búsqueda de Yael Alexander Aguilar Franzoni

Las autoridades describen al joven con una estatura de 1.83 metros, complexión mediana, tez clara, cabello negro y ondulado, así como ojos negros.

Como seña particular se refiere que tiene una mancha en el lado derecho de la cintura, así como una cicatriz. Además, la última vez que fue visto llevaba pantalón gris, una playera negra, así como una chamarra negra de piel.

Si tienes alguna información que aporte a su paradero, puedes comunicarte a los siguientes números de la Fiscalía de la CDMX:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

CDMX acumula más de 5 mil personas desaparecidas

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) arrojó que la Ciudad de México registra cinco mil 892 personas desaparecidas o no localizadas, motivo por el que el gobierno capitalino dará un informe el próximo mes de agosto.

“En el próximo mes de agosto vamos a informar acerca de esta situación, de cómo vamos, cómo vemos el tema de las personas desaparecidas en la Ciudad de México”, puntualizó la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Lo anterior se dio a conocer tras cumplirse un año de la desaparición de Ana Amelí García Gámez, una joven que fue vista por última vez en julio del año pasado en la zona del Ajusco, al sur de la capital.

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