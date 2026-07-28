La tarde de este martes 28 de julio se registró un choque entre una camioneta particular y una unidad del Metrobús de la Línea 1 sobre la Avenida de los Insurgentes.

Asimismo, en la Colonia Narvarte una persona fue atropellada por una unidad del Metrobús. Al lugar acudieron policías y una ambulancia de la Alcaldía Benito Juárez.

¡Toma precauciones! 🚧 Se registra choque entre una camioneta particular y una unidad del @MetrobusCDMX en la alcaldía Benito Juárez (@BJAlcaldia)



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Camioneta era conducida por menor de edad

Los primeros reportes indican que no hubo personas lesionadas, a pesar de ello, paramédicos acudieron a la zona del choque a la altura de la calle Parroquia, en la colonia Del Valle de la Alcaldía Benito Juárez.

Según los primeros informes, la camioneta particular era conducida por una joven menor de edad.

Al parecer, la joven trató de cruzar la Avenida de los Insurgentes con la luz del semáforo en rojo y el Metrobús al incorporarse a su carril la impactó, arrastrándola por varios metros.

Tras el choque, paramédicos de Protección Civil acudieron a la zona del impacto para atender a la conductora y a sus acompañantes, quienes resultaron sin lesiones de gravedad.

Cuerpos de emergencia trabajaron en la zona del choque

Los paramédicos de Protección Civil acudieron para verificar que tanto las personas a bordo de la camioneta como del Metrobús no contaran con afectaciones; los reportes indican que no hubo ninguna persona lesionada.

Bomberos de la Ciudad de México arribaron también a la zona para realizar las maniobras correspondientes y retirar el vehículo siniestrado. Además de mover la unidad del Metrobús para permitir la reanudación del servicio.

Metrobús atropella a un hombre en Colonia Narvarte

En otro punto de la alcaldía Benito Juárez, en específico en la Colonia Narvarte, una unidad del Metrobús atropelló a un hombre de aproximadamente 35 años de edad.

Según los primeros reportes, el hombre trataba de cruzar la Avenida Cuauhtémoc, cuando fue impactado por la unidad del transporte público.

Paramédicos de la alcaldía se hicieron presentes y atendieron al hombre arriba de la ambulancia. Posteriormente, será traslado a un hospital.

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