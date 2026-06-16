Alerta Amber hoy 16 de junio en Edomex; buscan a tres adolescentes

La Fiscalía del Estado de México (FGJEM) activó la Alerta Amber para localizar a Luis Javier Hernández Luna de 17 años de edad.

De acuerdo con la dependencia, el joven desapareció el domingo 14 de junio en el municipio de Ecatepec de Morelos.

“El adolescente salió de su domicilio sin referir hacia donde se dirigía. Desde ese momento se desconoce su paradero, se teme por su integridad toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”, se lee en la ficha de búsqueda.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/GMTZcTjpqC — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 15, 2026

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Asimismo las autoridades mexiquenses solicitan ayuda para localizar a Santiago Abad Cano, visto por última vez en el barrio San Juan, municipio de Coyotepec.

Mientras que Briggett Naomi Cortez Santiago desapareció en la colonia Fraternidad Antorchista, Chalco.

Cualquier información que contribuya a su ubicación es de suma importancia, en caso de que les hayas visto o conozcas algún dato puedes comunicarte al 800 890 2940 (Alerta Amber EDOMEX) y 800 7028 770 (Fiscalía EDOMEX).

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/U7rXQXGKx8 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 15, 2026

¿Qué personas están desaparecidas en México hoy?

En diversos estados de la república hay desaparecidos.

Guadalupe Cano Huacuja, desaparecida en Pátzcuaro, Michoacán.

Hanna Isabel Ruíz Rivera, vista por última vez en Zihuatanejo, Guerrero

Marisela Real Audeves, desaparecida en Ahome, Sinaloa.

🚨🔍🔔 #FiscalíaSinaloa solicita la colaboración ciudadana para localizar a LUIS ÁNGEL BELTRÁN BELTRÁN. pic.twitter.com/Ae8C9gVhRB — Fiscalía General del Estado de Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) June 9, 2026

La Alerta AMBER es un sistema de notificación rápida para la búsqueda y localización de desaparecidos. Se emite cuando existe un riesgo inminente de que la persona sufra un daño grave. Funciona mediante la difusión masiva e inmediata de su fotografía y datos en medios de comunicación y redes sociales.

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