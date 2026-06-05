Es oficial en Jalisco: la polémica designación de Eli Castro como asesora del SIAPA derivó en una nueva ley

El Congreso de Jalisco aprobó reformas legales tras el escándalo de Eli Castro en el SIAPA. La iniciativa busca erradicar de forma definitiva la designación de perfiles sin la preparación técnica debida dentro de los organismos públicos.

Las modificaciones normativas determinan requisitos mínimos de experiencia y formación profesional para quienes aspiren a ocupar cargos en las dependencias estatales.

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¿Quién es Eli Castro y cómo escaló su caso en la nómina pública de Jalisco?

La discusión legislativa en el estado tomó fuerza tras la contratación de Elizabeth Castro Cárdenas, conocida actriz, conductora de televisión e influencer jalisciense, como asesora del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). El caso desató severas críticas públicas debido a la total ausencia de trayectoria de la funcionaria en la gestión hídrica o la administración de servicios públicos.

El repaso de sus distintos nombramientos en diversas dependencias estatales revela una carrera con sueldos crecientes dentro del gabinete:

Coordinadora en la Secretaría de Transporte: desempeñó labores en el área de Desarrollo Social de 2007 a 2010 como empleada de confianza con un sueldo mensual de 16 mil pesos.

desempeñó labores en el área de Desarrollo Social de 2007 a 2010 como empleada de confianza con un sueldo mensual de 16 mil pesos. Personal en la Secretaría de Administración: registró su incorporación al área de Contratos durante el año 2019 con un ingreso bruto mensual fijado en 42 mil 130 pesos.

registró su incorporación al área de Contratos durante el año 2019 con un ingreso bruto mensual fijado en 42 mil 130 pesos. Coordinadora en la Secretaría de Hacienda: fungió en el área de Proyectos Estratégicos cobrando 379 mil pesos en sus primeros nueve meses por dar opiniones jurídicas con estudios de secundaria.

fungió en el área de Proyectos Estratégicos cobrando 379 mil pesos en sus primeros nueve meses por dar opiniones jurídicas con estudios de secundaria. Asesora en Asistencia Social: apareció en la nómina del despacho del secretario con un sueldo de 73 mil 783 pesos mensuales hacia el año 2023.

¿Por qué la designación en el SIAPA generó indignación en Jalisco y detonó la nueva ley?

La Contraloría Estatal detectó como falta grave que el SIAPA ignorara su propio manual de puestos al contratar a Eli Castro como “asesora técnica” con un sueldo de 73 mil pesos mensuales. El nombramiento otorgó a la conductora el segundo salario más alto de la estructura, superado únicamente por el director general del organismo.

⚠️ Aviso Importante ⚠️



El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado informa: pic.twitter.com/dpBZTLdPau — Siapagdl (@siapagdl) June 30, 2025

La controversia escaló rápidamente en el terreno político y mediático debido a los siguientes factores institucionales:

Coincidencia con aumentos tarifarios: el millonario sueldo de la asesora se dio a conocer de forma simultánea a la aprobación de un incremento del 9.65% en las tarifas del servicio de agua potable para los usuarios.

el millonario sueldo de la asesora se dio a conocer de forma simultánea a la aprobación de un incremento del 9.65% en las tarifas del servicio de agua potable para los usuarios. Afectación al suministro metropolitano: el gasto de recursos en perfiles mediáticos ocurrió mientras el área urbana padece constantes cortes de agua, bajas presiones y mala calidad del líquido.

el gasto de recursos en perfiles mediáticos ocurrió mientras el área urbana padece constantes cortes de agua, bajas presiones y mala calidad del líquido. Acumulación de ingresos millonarios: el beneficio económico total ascendió a por lo menos 3.3 millones de pesos cobrados al erario público a lo largo de sus distintos cargos estatales.

Las comisiones de fiscalización parlamentaria del estado determinaron que la nueva legislación obligará a los aspirantes a puestos clave a contar con títulos de licenciatura afines y un mínimo de tres años de experiencia comprobable. Los ciudadanos de la entidad pueden consultar los requisitos vigentes en los portales de transparencia antes de que la Junta de Gobierno del SIAPA publique los nuevos exámenes de evaluación pública.

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