Es oficial en Jalisco: SIAPA condonará hasta 100% de recargos a usuarios con adeudos y esta es la fecha límite

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) aplicará una condonación de hasta el 100 por ciento en recargos a los usuarios con adeudos en Jalisco, fijando como fecha límite para este beneficio máximo el próximo 31 de julio.

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¿Cuáles son las fechas límite y los porcentajes de descuentos aprobados para liquidar los adeudos del SIAPA?

La Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco autorizó este programa de regularización fiscal para los contribuyentes que busquen poner al corriente sus recibos de agua. El trámite de aplicación de los subsidios se realiza directamente en los sistemas de facturación de las oficinas recaudadoras.

Los porcentajes de condonación sobre recargos, intereses moratorios y gastos de ejecución se asignarán bajo los plazos comerciales correspondientes al tipo de pago:

En un pago hasta el 31 de julio: 100 por ciento de descuento sobre los conceptos financieros acumulados.

100 por ciento de descuento sobre los conceptos financieros acumulados. En un pago entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre: reduce el beneficio al 80 por ciento de las multas registradas en el sistema.

reduce el beneficio al 80 por ciento de las multas registradas en el sistema. En un pago entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre: rebaja del 60 por ciento para los titulares de las cuentas.

rebaja del 60 por ciento para los titulares de las cuentas. En un pago entre el 1 y el 15 de diciembre: subsidio del 50 por ciento.

subsidio del 50 por ciento. Convenio en parcialidades (hasta el 31 de julio): reducción del 75 por ciento en los cargos moratorios por suscripción.

reducción del 75 por ciento en los cargos moratorios por suscripción. Convenio en parcialidades (agosto y septiembre): disminuye la bonificación al 65 por ciento para los pagos diferidos establecidos.

disminuye la bonificación al 65 por ciento para los pagos diferidos establecidos. Convenio en parcialidades (octubre y noviembre): incentivo del 45 por ciento durante el periodo de otoño.

incentivo del 45 por ciento durante el periodo de otoño. Convenio en parcialidades (1 al 15 de diciembre): concluye el esquema con un 35 por ciento de descuento en la quincena final.

⚠️Atención⚠️



Si recibes llamadas o mensajes de Whatsapp en los que te ofrecen eliminar adeudos con el #SIAPA no caigas, se trata de un fraude.



El SIAPA no realiza cobros ni convenios fuera de sus oficinas; acude a nuestras sucursales y evita ser víctima de una estafa.… pic.twitter.com/zfgc5EjduK — Siapagdl (@siapagdl) May 13, 2026

¿Qué medidas financieras implementará el Congreso de Jalisco ante la gestión del agua metropolitana?

La reestructuración administrativa del organismo operador busca sanear la cartera vencida mediante la fiscalización de los grandes deudores históricos del sector industrial y comercial. Los legisladores locales citaron a mesas de trabajo al director general de la institución hídrica, Ismael Jáuregui Castañeda, para evaluar las auditorías financieras vigentes. La comparecencia revisará las acciones destinadas a solucionar el desabasto y la presencia de agua turbia en el Área Metropolitana de Guadalajara.

El marco normativo del estado estipula que los cobros por servicios excedentes prescriben de manera obligatoria al cumplir los 5 años de antigüedad. Esta disposición legal impide que la facturación aplique cargos retroactivos desproporcionados que vulneren la economía de las familias jaliscienses.

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