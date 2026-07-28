Alerta en Oaxaca para este jueves 30 de julio 2026: las regiones donde el SMN proyecta hasta 150 mm de lluvia y riesgo de deslave

Las lluvias previstas para este jueves 30 de julio podrían complicar la rutina de quienes viven o transitan por zonas serranas y comunidades cercanas a ríos en el este de Oaxaca.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el 30 de julio se esperan lluvias muy fuertes, con acumulados puntuales de entre 75 y 150 milímetros en la zona este de Oaxaca. Además, las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

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¿Por qué aumentarán las lluvias el jueves 30 de julio?

Según el reporte extendido del SMN, el incremento estará relacionado con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera. A estos sistemas se sumará la nueva onda tropical número 22, que avanzará sobre la península de Yucatán, el sureste y el sur del país.

La combinación de estos fenómenos reforzará las lluvias en cuatro estados del sur y sureste de México:

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

En Oaxaca, el jueves será el día con el acumulado más alto dentro del pronóstico extendido que abarca del miércoles 29 al viernes 31 de julio. La evolución prevista por el SMN es la siguiente:

Miércoles 29: de 50 a 75 milímetros en el centro y sur.

de 50 a 75 milímetros en el centro y sur. Jueves 30: de 75 a 150 milímetros en el este.

de 75 a 150 milímetros en el este. Viernes 31: de 25 a 50 milímetros en el noreste y oeste.

Aunque las cantidades podrían cambiar conforme se actualice el pronóstico, el jueves concentra por ahora el escenario de mayor intensidad para el estado.

¿En qué regiones de Oaxaca lloverá con mayor intensidad?

Hasta ahora, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubica los acumulados más fuertes, de entre 75 y 150 milímetros, en el este de Oaxaca. Sin embargo, y aunque el pronóstico no incluye una lista de municipios, las lluvias afectarían a zonas del Istmo de Tehuantepec como:

Juchitán de Zaragoza

Salina Cruz

Santo Domingo Tehuantepec

Además, los 150 milímetros corresponden a acumulados puntuales, lo que significa que no toda la zona oriental recibirá la misma cantidad de agua ni enfrentará el mismo nivel de riesgo.

📍 Como parte del compromiso permanente con la prevención, la @CEPCyGR_GobOax te da a conocer los refugios temporales habilitados en la Región Costa Norte: Pinotepa Nacional, ante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026.



🔹 Más información: https://t.co/qysBeQ7FmS pic.twitter.com/itSne5vtmK — Coordinación Estatal de Protección Civil (@CEPCyGR_GobOax) May 27, 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca informó este martes 28 de julio que se mantienen las condiciones para tormentas eléctricas, chubascos y rachas de viento en diferentes regiones. No obstante, su aviso tampoco atribuye los acumulados de 150 milímetros a municipios o zonas determinadas.

Además de las lluvias, el SMN pronostica rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec. En la costa se prevé oleaje de uno a dos metros, mientras que algunas zonas del estado podrían alcanzar temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados.

¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias intensas?

El SMN advierte que las tormentas fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, si la lluvia se concentra durante varias horas, podrían presentarse las siguientes afectaciones:

Aumento rápido en los niveles de ríos y arroyos

Deslaves en laderas y caminos serranos

Inundaciones en zonas bajas

Encharcamientos en calles y carreteras

Daños o interrupciones en caminos y comunidades cercanas a cauces

Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios

Ante este panorama, Protección Civil recomienda:

Mantenerse lejos de ríos y arroyos crecidos

Evitar cruzar calles o carreteras inundadas

No estacionar vehículos debajo de árboles o anuncios

Seguir los avisos oficiales, ya que las condiciones pueden cambiar durante el día

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911.

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